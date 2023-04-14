Mansur Yavaş 'Çalmışlar' dedi | Hırsızlara bağırırım
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısı, bir önceki yönetimin harcamaları gündeme gelince salonda gergin anlar yaşandı.
Mansur Yavaş, ABB Meclisi'nde sert çıktı: "Hırsızlara bağırırım" pic.twitter.com/PE1wF6s4re— DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) April 14, 2023
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nin Faaliyet Raporu oturumunda; “Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar” dedi. AKP'li Ali İhsan Ölmez'in "Bağırma" demesi üzerine Yavaş, "Hırsızlara bağırırım" yanıtını verdi.
"İHALEDEKİ FARK KİMİN CEBİNE GİTTİ?"
Önceki dönemlerde yapılan ihaleleri eleştiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
“Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar. Özeti budur.”
AKP'Lİ ÖLMEZ'DEN 'BAĞIRMA' ÇIKIŞI!
AKP’li Ali İhsan Ölmez’in "Bağırma" demesi üzerine Yavaş, "Hırsızlara bağırırım" yanıtını verdi.