Mansur Yavaş'ın acı günü | Kardeşi Sabri Yavaş vefat etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş'ı arayarak başsağılğı dileğinde bulundu.
Sabri Yavaş'ın cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.
MAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sabri Yavaş'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06'ın Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet; Mansur Başkanımıza, kullanıcı yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.