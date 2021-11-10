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Mansur Yavaş'ın acı günü | Kardeşi Sabri Yavaş vefat etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, hayatını kaybetti.

10 Kasım 2021 Çarşamba 20:48
Mansur Yavaş'ın acı günü | Kardeşi Sabri Yavaş vefat etti

Mansur Yavaş'ın acı günü | Kardeşi Sabri Yavaş vefat etti


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş'ı arayarak başsağılğı dileğinde bulundu.

Mansur Yavaş'ın kardeşlerinden Mahir Yavaş, kardeşlerinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Mahir Yavaş paylaşımında, "Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur." dedi.

Sabri Yavaş'ın cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

MAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sabri Yavaş'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06'ın Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet; Mansur Başkanımıza, kullanıcı yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
MankaraLahbunMansur
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