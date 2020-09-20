Mansur Yavaş istedi, Bakan Koca teşekkür etti



Koronavirüsten ölümler ve virüs sayısı artışı sürüyor. Ülkemizde son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu. İyileşen hasta sayısı 1312'ye yükselirken ağır hasta sayısı 1432 oldu. 68 hasta hayatını kaybetti.

Covid-19 pandemisinde can kayıpları yeniden artıyor. İkinci dalga tartışmalarının gölgesinde kurumlar arasında iş birliği yoğunlaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ihlalleri önlemek için karantinadaki hastaların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılması talebinde bulunan Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etmesi kamuoyunda büyük destek gördü. Dayanışma ruhunun okulların açılmasına saatler kala diğer kurumlar arasında da sergilenmesi isteniyor.

Sn. Yavaş,

Teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün. https://t.co/KH4sOGWiDk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 19, 2020

CAN KAYIPLARIMIZ ARTIYOR

Bu arada Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Son güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.

Türkiye genelinde yapılan toplam test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

Son 24 saatte 1312 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.