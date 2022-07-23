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Mardin'de işçi minibüsü kaza yaptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:18
Mardin'de işçi minibüsü kaza yaptı

Mardin'de korkunç kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var


Mardin güne kaza haberiyle uyandı. Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla atınca olay yerrinde can pazarı yaşandı.

Olay sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden tarım işçilerini Kızıltepe'ye getiren minibüs Büyükboğaziye ve Beşik Köyü arasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Şarampole devrilen araçta bulunan tarım işçileri yola savruldu.

Olay yerine çok sayı sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre olay yerinde Furkan Kalemli (15) ve Hasret Kuş (20) yaşamını yitirirken 17 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Furkan Kalemli ve Hasret Kuş'un, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi. 

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

Son Güncelleme: 23.07.2022 13:18
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MardinOtobüs KazasıMardin KızıltepeTarım Işçileri Kaza
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