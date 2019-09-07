Mardin'de terörist saldırı | Özel Harekat Şube Müdürü şehit





Mardin'den acı haber geldi. Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düştü, 1 güvenlik korucusu yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.



Yaralıların süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikalinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir." denildi.

Teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonların sürdüğü aktarılan açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

PATNOS'TA PKK/KCK OPERASYON

Bu arada Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Patnos ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK´ya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Eylül günü yaptığı operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı sürdüren jandarma, 10 şüphelinin evlerinde yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir bellek ile 8 adet video kaset, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde bir adet de FETÖ/PDY terör örgütü lideri tarafından yazılmış kitap bulundu.