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Mardin Derik'de çatışma 1 şehidimiz var

Derik'te teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu. Çatışma sonrası 3 terörist öldürülürken bölgede aramaların sürdüğü açıklandı. Bu arada yurt içi operasyonlarda 7 terörist öldürüldü.

Mardin Derik'de çatışma 1 şehidimiz var

Derik'te teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu. Çatışma sonrası 3 terörist öldürülürken bölgede aramaların sürdüğü açıklandı. Bu arada yurt içi operasyonlarda 7 terörist öldürüldü.

21 Ekim 2019 Pazartesi 09:53
Mardin Derik'de çatışma 1 şehidimiz var


Mardin Derik'de çatışma 1 şehidimiz var


Terör örgütüne yönelik yurt içi operasyonlar devam ederken, Mardin'in derik ilçesinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğü çatışma bölgesinde arama faaliyetleri devam ederken, Bitlis ve Diyarbakır'da 7 terörist etkisiz hale getirildi. 

çişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1'i gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1’i Gri Liste’de olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir’in terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edildi.

MARDİN VE BİTLİS'TE 5 TERÖRİST

Ayrıca, Mardin Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bugün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında; 1’i Gri Liste’de olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
MardinDerikÇatışmaOperasyonşehitPKK
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