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Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit

Suriye'de sıkışan PKK'lı teröristler, sınır bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini hedef alıyor. Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı iki mahalleye roketli saldırı düzenleyen teröristlerin saldırısında 2 sivil şehit oldu.

Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit

Suriye'de sıkışan PKK'lı teröristler, sınır bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini hedef alıyor. Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı iki mahalleye roketli saldırı düzenleyen teröristlerin saldırısında 2 sivil şehit oldu.

15 Ekim 2019 Salı 13:10
Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit

Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit


Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Taşlıca Mahallesi'ne sivillere yönelik yaptığı havan  saldırılarda 2 sivil şehit oldu, 11 kişi yaralandı..


Suriye'de son durum, Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK'lı bebek katilleri sınır kesiminden havan ve roketli saldırılar düzenliyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki mahalleye atılan havan mermilerinin infilak etmesi sonucu iki vatandaşımız can verdi, 13 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.


 

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Anahtar Kelimeler:
MardinKızıltepeTaşlıca Mahallesi
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