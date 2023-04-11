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Market raflarında ‘QR kod’lu protesto

Grafik sanatçısı Mahir Akkoyun'un öncülük ettiği 'Bu ürün size pahalı mı geldi' adlı etiketli protestoya bu kez QR kodlu protesto yöntemi raflarda yerini aldı.

11 Nisan 2023 Salı 08:29
Market raflarında ‘QR kod’lu protesto

Market raflarında ‘QR kod’lu protesto


'Ekonominin sorumlusu benim ben' sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı görüntüler, market raflarına konulan QR Kodları'nı okutan vatandaşların karşısına çıkıyor. Hayat pahalılığının önüne bir türlü geçemeyen Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlatan CHP Gençlik Kolları'nın geliştirdiği protesto yöntemi İstanbul'da hızla yayılıyor.

Market raflarına 'Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun' etiketi yapıştırıldı. Bunu cep telefonu ile okutanlar, Erdoğan'ın "Ekonominin sorumlusu benim" dediği video ile karşılaştı.

Artan hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görselleri kullanılarak “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” etiketleri geçen hafta marketlerde ürünlere yapıştırılmıştı.


Etiketi tasarlayan Mahir Akkoyun gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu kez de CHP Gençlik Kolları yeni protesto başlattı. CHP’li gençler, raflarda fiyat etiketlerinin yanına QR kod yerleştirdi.

“Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun” ifadeleri yer alan kod okutulduğunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte “Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben” dediği video izletiliyor.

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Son Güncelleme: 11.04.2023 08:34
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