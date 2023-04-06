Marketler de etiket eylemi | Bu ürün size pahalı mı geldi?

Marketler de etiket eylemi | AKP'nin kabusu oldular

Alışveriş için marketlere ve mağazalara giren vatandaşlar sıradışı bir eylem modeli ile karşılaşıyor. 'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' çıkartmaları hızla yayılıyor.



Son yılların en etkili sivil eylemlerinden biri Türkiye genelinde çığ gibi yayılıyor. Geçtiğimiz Mart ayının ortalarında sosyal medya üstünden başlatılan etkinliğin fikir babası Görsel İletişim Tasarımcısı Mahir Akkoyun'un geliştirdiği capslerle başladı. Instagram ve Twitter hesapları üstünden tasarladığı aktivist etiketleri takipçileri ile paylaşan sanatçıya destek kısa sürede yayıldı.

Tasarımlarının ücretsiz bir şekilde her yerde kullanılabileceğini duyuran Mahir Akkoyun'un grafikleri İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'de zincir marketlerin ürünlerinin fiyat etiketlerinin yanına yapıştırılarak önemli bir duyarlılık oluşturuyor.

Sosyal medya kullanıcıları etiketlerin oldukça etkili ve çarpıcı olduğunu belirterek hızla artan hayat pahalılığına karşı toplumsal bir tepkinin sözcüsü haline geldiğini ifade ediyorlar.

İnce düşünülmüş zekice bir iş.

Kim yaptıysa gerçekten helal olsun.. pic.twitter.com/qx6rLFYsq5 — ???????????????????? (ᵖᵃʳᵒᵈʸ) (@TedasDestek) April 6, 2023

Etiket eylemine sivil toplum örgütleri de destek vermeye başladı.