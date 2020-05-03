

Marmara Bölgesi'ne bereket yağdı | Şimşekler İstanbul'u aydınlattı

Önce peş peşe çakan şimşekler ardından yükselen gök gürültüsü gece yarısı İstanbul'un havasını değiştirdi. Yüksek kesimlerde oturanlar için unutulmaz manzara sunan şimşeklerin ardından etkili olan yağmurlu hava sabah saatlerine kadar devam etti.

AKOM ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, saat 00.00 itibariyle Anadolu Yakasında başladı.

İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın hız kaybederek Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

EKİPLER SU BASKINLARINA KARŞI HAZIR BEKLETİLDİ

Sağanak yağışla birlikte meydana gelebilecek olası su baskınlarına karşılık başta İtfaiye ekipleri olmak üzere belediyelerinde ekipleri araçlarıyla birlikte gece boyunca hazır olarak bekleyecek.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, saat 00.00 itibariyle Anadolu Yakasında başladı.

İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın hız kaybederek Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.



ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Bir anda bastıran yağmur nedeniyle göz gözü görmezken, yağış nedeniyle rögar kapakları patladı ve şehrin bazı noktalarında taşkınlar meydana geldi. Yağış sırasında düşen yıldırımlar ise geceyi gündüze çevirdi.



TURUNCU UYARI GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege’de (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Yarın (Pazar) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.