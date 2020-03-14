Marmara Bölgesi ve İstanbul için soğuk hava uyarı AKOM'dan geldi.
İlk bahar mevsimi ile birlikte havaların ısınmasını beklerken, soğuk kış günleri geri mi dönüyor? AKOM’un paylaştığı verilere göre İstanbul’da Pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.
VATANDAŞLARA HASTALIK UYARISI
İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Mart’a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart tarihleri arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.