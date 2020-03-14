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Marmara Bölgesi ve İstanbul için soğuk hava uyarı AKOM'dan geldi.

Son meteorolojik verilere göre İstanbul’da kış kendisini yeniden hissettirecek. İBB AKOM’un tahminlerine göre yağmur, yarın (Pazar) öğle saatleri boyunca etkisini gösterecek.

14 Mart 2020 Cumartesi 11:56
Marmara Bölgesi ve İstanbul için soğuk hava uyarı AKOM'dan geldi.


Marmara Bölgesi ve İstanbul için soğuk hava uyarı AKOM'dan geldi.

İlk bahar mevsimi ile birlikte havaların ısınmasını beklerken, soğuk kış günleri geri mi dönüyor? AKOM’un paylaştığı verilere göre İstanbul’da Pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

VATANDAŞLARA HASTALIK UYARISI

AKOM, bahar mevsimlerinde sıcaklıklarda yaşanan ani yükseliş ve azalışlar nedeniyle vatandaşı uyarıyor. Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve esen rüzgâr nedeniyle başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtiliyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Mart’a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart tarihleri arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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AKOMHava Durumu
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