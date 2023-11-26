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Marmara'da fırtına, Trakya'da kar ve soğuk etkili oluyor

Akdeniz, Ege, Marmara ve Trakya bölgelerinde fırtına, yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. İstanbul'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, metrelerce dalgalar oluştu, İzmir'de deniz suyu yükseldi

26 Kasım 2023 Pazar 09:54
Marmara'da fırtına, Trakya'da kar ve soğuk etkili oluyor






Marmara'da fırtına, Trakya'da kar ve soğuk etkili oluyor

Soğuk, fırtına ve yağmurlu hava sistemi Türkiye'nin önemli bir bölümünü etkisi altına aldı. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken Marmara'nın önemli bir bölümünde ise fırtına ve yağmurlu hava hüküm sürdü. İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken bazı ylerlerde çatılar uçtu. 

Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, göller bölgesi aylardır beklenen sağanak yağmura kavuştu. Ege'de ise olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. İzmir'de deniz suyunda meydana gelen yükselme Kordon'da su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Kağıthane ve Pendik'te binaların çatısı uçtu. Taksim Meydanı'na çıkanlar fırtına nedeniyle güçlükle yürürken, sahil şeridinde metrelerce yükselen dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kent genelinde saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Şiddetini artıran fırtınada ise Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.  

TAKSİM'DE GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜLER

Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Taksim Meydanı'na çıkanlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisi ile ıslanan yurttaşlar, fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar sahil başta olmak üzere sahil şeridinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yağış ve fırtınaya rağmen bazı vatandaşların ise sahilde yürüyüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı. 

PENDİK'TE BİNANIN ÇATISI UÇTU

Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta saat 06.00 sıralarında bir binanın çatısı fırtınadan dolayı uçtu. Uçan çatı park halindeki iki otomobile zarar verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. İstanbul'da bir süre etkili olan fırtına ve yağış, sabah saatlerine doğru etkisini yitirdi.
 

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