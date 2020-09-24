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Marmara'da korkutan deprem, Marmara 4.2 ile sallandı

Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği yeniden başladı. Küçükçekmece açıklarında meydana gelen depremin şiddeti 4.2 olarak açıklandı. 

24 Eylül 2020 Perşembe 17:34
Marmara'da korkutan deprem, Marmara 4.2 ile sallandı

Marmara'da korkutan deprem, Marmara 4.2 ile sallandı


Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul'un büyük bölümünde ve Marmara kıyısı boyunca çok sayıda merkezde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.


Marmara Bölgesi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da etkili bir şekilde hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı. Depremin, Tekirdağ açıklarında meydana geldiği kaydedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu ve sarsıntının Tekirdağ açıklarında meydana geldiğini açıkladı. Depremin 6.8 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi. Saat 16.38'de meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi. 18.87 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.09.24 17:26:00  39.7153   43.0460        8.7      -.-  2.6  -.-   AGRI                                              İlksel
2020.09.24 17:24:01  40.7643   33.2295       11.6      -.-  1.8  -.-   DAGOREN-KURSUNLU (CANKIRI)                        İlksel
2020.09.24 16:55:05  38.3563   39.1572        5.0      -.-  1.0  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2020.09.24 16:38:31  40.8115   28.1335       12.3      -.-  4.3  4.2   MARMARA DENIZI                                    REVIZE01   (2020.09.24 16:38:31)
2020.09.24 15:45:37  38.8300   37.9278        3.0      -.-  1.8  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                İlksel
2020.09.24 15:34:32  39.1058   27.5403        4.7      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2020.09.24 15:11:20  38.1063   34.0050        5.0      -.-  3.3  3.4   KARACAOREN-(AKSARAY)                              REVIZE01   (2020.09.24 15:11:20)
2020.09.24 14:39:56  35.2690   25.9107        2.1      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.09.24 14:07:43  39.1487   27.5198        0.0      -.-  1.6  -.-   HACIYUSUF-SOMA (MANISA)                           İlksel
2020.09.24 13:53:39  39.0207   28.0498        3.3      -.-  1.4  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.09.24 13:49:08  39.1133   27.6267        0.0      -.-  1.3  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel
2020.09.24 13:17:53  37.0138   28.7220       13.2      -.-  1.2  -.-   YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2020.09.24 13:08:07  38.3197   34.1828        6.2      -.-  1.6  -.-   CELTEK-(AKSARAY)                                  İlksel
2020.09.24 13:07:41  39.7283   30.7173        0.0      -.-  1.8  -.-   YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)            İlksel
2020.09.24 12:58:38  35.9830   29.1112       18.1      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.09.24 12:53:55  36.4462   28.7072        5.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.09.24 12:27:25  37.2875   31.9627        0.0      -.-  2.2  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2020.09.24 12:26:56  39.3415   33.4365        0.0      -.-  1.6  -.-   TEPEKOY-BALA (ANKARA)                             İlksel

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Son Güncelleme: 24.09.2020 17:51
Anahtar Kelimeler:
DepremMarmaraSon Depremler
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