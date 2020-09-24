Marmara'da korkutan deprem, Marmara 4.2 ile sallandı
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul'un büyük bölümünde ve Marmara kıyısı boyunca çok sayıda merkezde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
AFAD verilerine göre;
saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi olan 4.2'lik #deprem meydana gelmiştir.
İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.#İstanbul #deprem
???? https://t.co/X6tdUKL2Uj pic.twitter.com/3RkuvtEqI0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2020
Marmara Bölgesi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da etkili bir şekilde hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı. Depremin, Tekirdağ açıklarında meydana geldiği kaydedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu ve sarsıntının Tekirdağ açıklarında meydana geldiğini açıkladı. Depremin 6.8 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi. Saat 16.38'de meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi. 18.87 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.09.24 17:26:00 39.7153 43.0460 8.7 -.- 2.6 -.- AGRI İlksel 2020.09.24 17:24:01 40.7643 33.2295 11.6 -.- 1.8 -.- DAGOREN-KURSUNLU (CANKIRI) İlksel 2020.09.24 16:55:05 38.3563 39.1572 5.0 -.- 1.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.09.24 16:38:31 40.8115 28.1335 12.3 -.- 4.3 4.2 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2020.09.24 16:38:31) 2020.09.24 15:45:37 38.8300 37.9278 3.0 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2020.09.24 15:34:32 39.1058 27.5403 4.7 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel 2020.09.24 15:11:20 38.1063 34.0050 5.0 -.- 3.3 3.4 KARACAOREN-(AKSARAY) REVIZE01 (2020.09.24 15:11:20) 2020.09.24 14:39:56 35.2690 25.9107 2.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.24 14:07:43 39.1487 27.5198 0.0 -.- 1.6 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel 2020.09.24 13:53:39 39.0207 28.0498 3.3 -.- 1.4 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.09.24 13:49:08 39.1133 27.6267 0.0 -.- 1.3 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel 2020.09.24 13:17:53 37.0138 28.7220 13.2 -.- 1.2 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2020.09.24 13:08:07 38.3197 34.1828 6.2 -.- 1.6 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel 2020.09.24 13:07:41 39.7283 30.7173 0.0 -.- 1.8 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel 2020.09.24 12:58:38 35.9830 29.1112 18.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2020.09.24 12:53:55 36.4462 28.7072 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2020.09.24 12:27:25 37.2875 31.9627 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2020.09.24 12:26:56 39.3415 33.4365 0.0 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel