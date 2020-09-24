Marmara'da korkutan deprem, Marmara 4.2 ile sallandı



Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul'un büyük bölümünde ve Marmara kıyısı boyunca çok sayıda merkezde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

AFAD verilerine göre;

saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi olan 4.2'lik #deprem meydana gelmiştir.



İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.



Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.#İstanbul #deprem



???? https://t.co/X6tdUKL2Uj pic.twitter.com/3RkuvtEqI0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2020



Marmara Bölgesi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da etkili bir şekilde hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı. Depremin, Tekirdağ açıklarında meydana geldiği kaydedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu ve sarsıntının Tekirdağ açıklarında meydana geldiğini açıkladı. Depremin 6.8 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi. Saat 16.38'de meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi. 18.87 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.