Marmara ve İstanbul için meteoroloji uzmanından uyanı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başladığı İstanbul'da kar ihtimalinin ortadan kalkmaya başladığını söyledi. 'Isı adası' etkisi nedeniyle sıcaklığın kar sınırına düşmeyeceğini söyleyen Şen, "9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil" ifadesini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kış kendini iyice hissettirecek.

Önümüzdeki hafta ise Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniirken İstanbul içintahmini ise değişti.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık 'ısı adası' etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor" dedi.

Prof. Dr. Şen'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık 'ısı adası' etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil. İç kesimler kar."