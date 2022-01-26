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Marmaray arızalandı, kimi yürüdü kimi trenlerde bekledi

Marmaray'da meydana gelen arıza yüzünden yolcular uzun süre trende bekledi, beklemekten bıkan vatandaşlar raylara inerek yürüdü.

26 Ocak 2022 Çarşamba 18:29
Marmaray arızalandı, kimi yürüdü kimi trenlerde bekledi

Marmaray arızalandı, kimi yürüdü kimi trenlerde bekledi


Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray hattında yaşanan arıza yolcuları zor durumda bıraktı. Arıza haberi sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı.


Gazeteci İsmail Saymaz, Marmaray’ın arızalandığına ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak; “Meydana gelen arızadan ötürü trenler dakikalardır hareket etmiyor. Vatandaş trenlerin içerisinde bekliyor” ifadelerini kullandı.

Marmaray’da meydana gelen arıza nedeniyle tren dakikalardır hareket etmiyor.

Tren içindeki yurttaşların bekleyişi sürerken, İsmail Saymaz çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Saymaz paylaştığı fotoğraflara, “Marmaray’da meydana gelen arızadan ötürü trenler dakikalardır hareket etmiyor. Vatandaş trenlerin içerisinde bekliyor. Fotoğrafları biraz önce çektim. Vatandaş mağdur” notunu düştü.

YOLCULAR YOLLARA DÜŞTÜ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından Marmaray’dan inerek yürümek zorunda kalan yurttaşların görüntülerini paylaştı. Bakanlığa da tepki gösteren Özkan, “Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray arızalanınca vatandaşlar karda kışta yürümek zorunda kaldı. Saray'ın u harfiyle uğraşan sekreteri ve çift koltuklu

Anahtar Kelimeler:
Marmaray
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