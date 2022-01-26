Marmaray arızalandı, kimi yürüdü kimi trenlerde bekledi
Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray hattında yaşanan arıza yolcuları zor durumda bıraktı. Arıza haberi sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı.
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray bozuldu; yolcular yollara düştühttps://t.co/kjA5eZ1dwe pic.twitter.com/gRzKWqLXn8— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 26, 2022
Gazeteci İsmail Saymaz, Marmaray’ın arızalandığına ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak; “Meydana gelen arızadan ötürü trenler dakikalardır hareket etmiyor. Vatandaş trenlerin içerisinde bekliyor” ifadelerini kullandı.
Marmaray’da meydana gelen arızadan ötürü trenler dakikalardır hareket etmiyor. Vatandaş trenlerin içerisinde bekliyor. pic.twitter.com/s2sEJNfDDT— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 26, 2022
Tren içindeki yurttaşların bekleyişi sürerken, İsmail Saymaz çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Saymaz paylaştığı fotoğraflara, “Marmaray’da meydana gelen arızadan ötürü trenler dakikalardır hareket etmiyor. Vatandaş trenlerin içerisinde bekliyor. Fotoğrafları biraz önce çektim. Vatandaş mağdur” notunu düştü.
YOLCULAR YOLLARA DÜŞTÜ
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından Marmaray’dan inerek yürümek zorunda kalan yurttaşların görüntülerini paylaştı. Bakanlığa da tepki gösteren Özkan, “Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray arızalanınca vatandaşlar karda kışta yürümek zorunda kaldı. Saray'ın u harfiyle uğraşan sekreteri ve çift koltuklu