Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Marmaris İçmeler'de feci kaza ölü ve yaralılar var

Muğla’nın Marmaris ilçesinde su sporları sürat teknesinin tekne dolmuşa çarpması sonucu bir turist öldü. 3 kişi de yaralandı.

05 Ağustos 2022 Cuma 09:52
Marmaris İçmeler'de feci kaza ölü ve yaralılar var

Marmaris İçmeler'de feci kaza ölü ve yaralılar var



Marmaris-İçmeler seferi yapan tekne dolmuş hareket halinde iken, su sporları işletmesinden kiraladıkları sürat teknesi ile İçmeler-Marmaris arasında hareket halinde olan sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı.


Kazada sürat motorunda bulunan yabancı uyruklu bir turist olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı sürat teknesinde bulunan üç kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirilerek 112 Acil Servis ambulansına teslim edildi.

Yaralılardan birisi ayakta tedavi edilirken, iki kişi sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren turistin cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde yaşanan olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
 

'Sen çöpünü toplamaya bak' demişti | Soylu'ya CHP'den sert tepki geldi
'Sen çöpünü toplamaya bak' demişti | Soylu'ya CHP'den sert tepki geldi
Marmaris'te orman yangını | Soylu'dan idam vurgusu | Meteoroloji uyardı
Marmaris'te orman yangını | Soylu'dan idam vurgusu | Meteoroloji uyardı
Marmaris’te orman yangını rüzgarla birlikte yayılıyor
Marmaris’te orman yangını rüzgarla birlikte yayılıyor
Yanan ormanlık alanda bitkiler yeniden filizleniyor
Yanan ormanlık alanda bitkiler yeniden filizleniyor
Halk TV canlı yayınına çirkin baskın
Halk TV canlı yayınına çirkin baskın
Şahan Gökbakar sonunda isyan etti | Yardım istemeyeceğim
Şahan Gökbakar sonunda isyan etti | Yardım istemeyeceğim
Orman yangınlarında 8'nci gün | Köylerde can pazarı yaşanıyor
Orman yangınlarında 8'nci gün | Köylerde can pazarı yaşanıyor
Şahin Akdemir orman yangınında can verdi | Gönüllü su taşıyordu
Şahin Akdemir orman yangınında can verdi | Gönüllü su taşıyordu
Anahtar Kelimeler:
MarmarisİçmelerKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Skandalı | Yediiklim Yayınevi sahibi | ÖSYM'nin kapısından geçmedim
KPSS Skandalı | Yediiklim Yayınevi sahibi | ÖSYM'nin kapısından geçmedim
KPSS iptal | Sorulara sahip çıkamayan ÖSYM özür diledi
KPSS iptal | Sorulara sahip çıkamayan ÖSYM özür diledi
Dünya ‘yokoluş’a mı gidiyor?
Dünya ‘yokoluş’a mı gidiyor?
KPSS Skandalı | ÖSYM Başkanı görevden alındı
KPSS Skandalı | ÖSYM Başkanı görevden alındı
Çekmeköy direnişi | Polis eşliğinde ağaçlar sökülüyor
Çekmeköy direnişi | Polis eşliğinde ağaçlar sökülüyor
Gece yarısı yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu
Gece yarısı yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu
KPSS öncesi selfie kazası ucuz atlatıldı
KPSS öncesi selfie kazası ucuz atlatıldı
Kum hırsızlığının altından AKP'li yöneticiler çıktı
Kum hırsızlığının altından AKP'li yöneticiler çıktı
Gimsa Market Servis'nde skandal | 5 lira eksik diye yaşlı adamı indirdiler
Gimsa Market Servis'nde skandal | 5 lira eksik diye yaşlı adamı indirdiler
Salgın geri mi dönüyor? Kapanma kapıda, maskeler takılmalı
Salgın geri mi dönüyor? Kapanma kapıda, maskeler takılmalı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim