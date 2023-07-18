Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Marmaris Milli Parkı'na beton santrali

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Sinpaş Holding tarafından Marmaris Milli Parkı içinde yapımı devam eden otel inşaat alanına bu kez beton santrali kuruldu.

18 Temmuz 2023 Salı 00:26
Marmaris Milli Parkı'na beton santrali

Marmaris Milli Parkı'na beton santrali



Muğla Marmaris’ta tüm tartışmalara ve açılan davalara karşın ‘Marmaris Milli Parkı’ içerisinde Sinpaş tarafından yapımı süren otel projesi hız kesmeden sürüyor.

Marmaris Kent Konseyi şirket alana beton santrali diktiğini duyurdu. Şirket söz konusu santralin videosunu da paylaştı.

Konsey tarafından Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan açıklamada, “Marmaris’in yağmalandığını herkes görüyor, biliyoruz. Valilik, Marmaris Kaymakamlığı, ilgili devlet kurumları ve Marmaris Belediyesi bu yağmayı izliyor. Sıraladığımız kurumlar kimi zaman verdikleri izin ve ruhsatlarla açıkça, kimi zaman görmezden gelerek sessizce destekliyor” denildi. 

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

”Körfezi’ne girişte turistlerin gördüğü ilk manzara tepeye dikilmiş ucube beton santrali, yıkıma uğratılmış bir doğa ve soğuk savaş dönemlerinden kalma bina yığını oluyor. Bu andan itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği ÇED olumlu kararını iptal edip etmediğini, mülki ve yerel idarecilerin görevlerinin gereğini yerine getirip getirmediğini günbe gün takip edip, kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

Marmaris Milli Parkı'nın içerisine yapılması planlanan otelin çalışmaları devam ediyor. Paylaşılan bir videoyla Milli Park'ın içerisine beton santrali kurulduğu duyuruldu. Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Marmaris Milli ParkıSinpaşMarmarisİçmeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman yangınlarıyla mücadalede zamana karşı yarış
Orman yangınlarıyla mücadalede zamana karşı yarış
Türkiye'de ayı sayısı hızla artıyor
Türkiye'de ayı sayısı hızla artıyor
İBB Asya Kaplan sivrisineğine karşı en etkili yöntemi kullanıyor
İBB Asya Kaplan sivrisineğine karşı en etkili yöntemi kullanıyor
Partizanlığın böylesi görülmedi | Melen Barajı ihalesi iptal edildi
Partizanlığın böylesi görülmedi | Melen Barajı ihalesi iptal edildi
Akdeniz kıyılarını Cerbesurs sıcakları vuracak
Akdeniz kıyılarını Cerbesurs sıcakları vuracak
Bozuk yollar sürüş güvenliğini riske atıyor
Bozuk yollar sürüş güvenliğini riske atıyor
Gazeteci Yazar iş insanı Rafael Sadi hayatını kaybetti
Gazeteci Yazar iş insanı Rafael Sadi hayatını kaybetti
Son dakika deprem | Balıkesir'de deprem oldu
Son dakika deprem | Balıkesir'de deprem oldu
İstanbul'un ilk kadın denetim amirleri görevde
İstanbul'un ilk kadın denetim amirleri görevde
Muğla'da orman yangını büyüyor | Havadan müdahale başladı
Muğla'da orman yangını büyüyor | Havadan müdahale başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim