Marmaris'te deprem, Ege 5.5 ile sallandı
Türkiye deprem fırtınasına yakalandı. Doğu'dan batıya gün boyu meydana gelen depremler korkutuyor. Son olarak Ege Denizi'nde Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 5.5 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin saat 18,38'de meydana geldiğini duyurdu.
Marmaris açıklarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.28 18:38:32 35.1830 27.9123 5.0 -.- 5.4 5.5 AKDENIZ İlksel 2020.01.28 18:22:53 39.0780 27.8352 11.9 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 18:20:11 39.0838 27.8350 7.7 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 18:19:58 38.0118 38.7763 6.1 -.- 2.6 -.- BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.28 18:17:35 39.0937 27.8357 4.4 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 18:03:22 39.1083 27.8520 7.8 -.- 2.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 18:02:49 39.0967 27.8112 18.9 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:58:22 39.1182 27.8538 11.1 -.- 2.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:58:06 39.1053 27.8722 7.2 -.- 3.3 3.2 ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:55:55 38.3698 39.1108 15.9 -.- 1.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.28 17:53:51 39.0865 27.8380 10.7 -.- 4.3 4.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:50:11 39.0863 27.8407 7.8 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:45:38 39.0997 27.8330 8.7 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:37:42 39.0108 27.8197 8.4 -.- 3.1 3.2 KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:31:05 39.0533 27.8615 5.0 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:26:19 39.0835 27.7978 25.1 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:25:33 39.1075 27.8140 11.5 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:22:23 38.2767 38.9463 9.8 -.- 2.1 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.01.28 17:19:06 39.0838 27.8430 5.1 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:18:38 39.0937 27.8532 11.2 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:18:10 39.0872 27.8088 13.6 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:14:37 39.0648 27.8413 4.9 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:08:50 39.0937 27.8132 7.8 -.- 3.1 2.8 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:07:40 39.1072 27.8050 15.2 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:03:20 38.9758 27.8963 25.5 -.- 1.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:02:08 39.1003 27.7892 19.2 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:56:40 38.2638 38.8513 5.0 -.- 2.7 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.28 16:47:56 39.0507 27.8300 11.5 -.- 3.0 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel