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Marmaris'te deprem, Ege 5.5 ile sallandı

Ege Denizi Marmaris açıklarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. Depremin şiddeti 5.5 olarak açıklandı.

28 Ocak 2020 Salı 18:51
Marmaris'te deprem, Ege 5.5 ile sallandı

Marmaris'te deprem, Ege 5.5 ile sallandı


Türkiye deprem fırtınasına yakalandı. Doğu'dan batıya gün boyu meydana gelen depremler korkutuyor. Son olarak Ege Denizi'nde Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 5.5 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin saat 18,38'de meydana geldiğini duyurdu. 
Marmaris açıklarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

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......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.01.28 18:38:32  35.1830   27.9123        5.0      -.-  5.4  5.5   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.28 18:22:53  39.0780   27.8352       11.9      -.-  2.1  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:20:11  39.0838   27.8350        7.7      -.-  2.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:19:58  38.0118   38.7763        6.1      -.-  2.6  -.-   BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.01.28 18:17:35  39.0937   27.8357        4.4      -.-  2.4  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:03:22  39.1083   27.8520        7.8      -.-  2.8  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:02:49  39.0967   27.8112       18.9      -.-  2.5  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:58:22  39.1182   27.8538       11.1      -.-  2.7  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:58:06  39.1053   27.8722        7.2      -.-  3.3  3.2   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 17:55:55  38.3698   39.1108       15.9      -.-  1.9  -.-   KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.28 17:53:51  39.0865   27.8380       10.7      -.-  4.3  4.1   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:50:11  39.0863   27.8407        7.8      -.-  2.8  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:45:38  39.0997   27.8330        8.7      -.-  2.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:37:42  39.0108   27.8197        8.4      -.-  3.1  3.2   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 17:31:05  39.0533   27.8615        5.0      -.-  1.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 17:26:19  39.0835   27.7978       25.1      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:25:33  39.1075   27.8140       11.5      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:22:23  38.2767   38.9463        9.8      -.-  2.1  -.-   BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.01.28 17:19:06  39.0838   27.8430        5.1      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:18:38  39.0937   27.8532       11.2      -.-  2.1  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 17:18:10  39.0872   27.8088       13.6      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:14:37  39.0648   27.8413        4.9      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 17:08:50  39.0937   27.8132        7.8      -.-  3.1  2.8   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:07:40  39.1072   27.8050       15.2      -.-  1.5  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:03:20  38.9758   27.8963       25.5      -.-  1.4  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.01.28 17:02:08  39.1003   27.7892       19.2      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:56:40  38.2638   38.8513        5.0      -.-  2.7  -.-   ORMELI-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.01.28 16:47:56  39.0507   27.8300       11.5      -.-  3.0  3.0   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
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