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Marmaris’te orman yangını rüzgarla birlikte yayılıyor

Marmaris'in Bördübet Ormanı'nda yer alan Amazon Koyu'nun ünlü kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanı saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Dalaman'ın ardından çıkan yangında 100 dönümden fazla alan yandı, yangın halen sürüyor.

21 Haziran 2022 Salı 22:00
Marmaris’te orman yangını rüzgarla birlikte yayılıyor

Marmaris’te orman yangını rüzgarla birlikte yayılıyor


Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 DAKİKA İÇERİSİNDE MÜDAHALE ETTİK!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün "En kısa sürede yangının kontrol altına alınmasını temenni ediyorum." dedi. Bu arada orman yangınından kaçan siviller Okluk Koyu üzerindeki yolu kullandığı görüldü.


Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi.

Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE BÜYÜDÜ

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.

TAKVİYE EKİPLER YOLA ÇIKTI

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün "Marmaris Bördübet Mevkii’nde orman yangını başlamış olup, Orman ve İtfaiye ekiplerimiz yangına müdahalelerini devam ettirmektedir. En kısa sürede yangının kontrol altına alınmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 21.06.2022 22:34
Anahtar Kelimeler:
MarmarisYangınOrman Yangını
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