Marmaris’te orman yangını rüzgarla birlikte yayılıyor



Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 DAKİKA İÇERİSİNDE MÜDAHALE ETTİK!

???? Muğla / Marmaris'te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.#OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor. pic.twitter.com/ikm2jeUBue — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 21, 2022

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün "En kısa sürede yangının kontrol altına alınmasını temenni ediyorum." dedi. Bu arada orman yangınından kaçan siviller Okluk Koyu üzerindeki yolu kullandığı görüldü.

Cennet cehenneme dönüyor yine Marmaris’de… Onca can cayır cayır yanıyor! Ülkemin doğal güzellikleri yok oluyor… pic.twitter.com/xLmAgyZnLl — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) June 21, 2022



Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi.

Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın... Havadan ucakla mudehale edilir mi? EDİLİR! NEREDE UÇAKLAR??? UÇAKLAR NEREDE??? BU YANGIN YINE O KADAR BÜYÜK BIR ALANI YOK EDECEK Kİ!!! YAZIK! KIŞ BOYU BU ANI SÖYLEDİM!!! NEREDE BU UÇAKLAR??? pic.twitter.com/BjPkN2D2pr — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) June 21, 2022

Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE BÜYÜDÜ

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.

TAKVİYE EKİPLER YOLA ÇIKTI

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün "Marmaris Bördübet Mevkii’nde orman yangını başlamış olup, Orman ve İtfaiye ekiplerimiz yangına müdahalelerini devam ettirmektedir. En kısa sürede yangının kontrol altına alınmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.