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Maske Kimsin Sen? için Resmi Gazete'de genelge yayınlandı 

FOX TV'nin en çok izlenen gösteri programlarından Maske Kimsin Sen resmi gazetede yayınlanan kararname ile sakıncalı ve mücadele edilmesi gereken program olarak ilan edildi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 13:44
Maske Kimsin Sen? için Resmi Gazete'de genelge yayınlandı 

Maske Kimsin Sen? için Resmi Gazete'de genelge yayınlandı 

Hızla artan hayat pahalılığı, yüksek enflsayon, sık sık tekrarlanan zamlar, kara kışla mücadelede adeta mevsime teslim olan yollar, yolsuzluk iddiaları, kamu kurumlarındaki torpil skandalları, üniversiteli öğrencilerin bunalım intiharlarını görmezden gelen hükümet, bir TV programı ile resmen mücadele kararı aldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.

Genelgede, sözgelimi program tarif edilerek, ilgili kuruluşlara anayasa ile kanunlardan kaynaklanan müeyyidelerin uygulanması talimatı verildi.

"Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekrana gelen televizyon programları toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak" denilen genelgenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' başlıklı 41'inci maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış, 'Gençliğin korunması' başlıklı 58'inci maddesi ise gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlemiştir. Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminat olan çocuk ve gençlerimizin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlı katılması gerekmektedir."

Toplumun temel değerlerine aykırı unsurların taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini engelleyecek adımların ivedilikle atılacağı aktarılan genelgede, "Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek. Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinde sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır. Bu itibarla milli ve manevi değerlerimizi uymayan yazılı, sözlü görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumu, çocukları ve gençleri hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayınlamanın önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibini ve gereğini yapılmasını önemle rica ederim" denildi.
 

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