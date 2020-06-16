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Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske takılması zorunlu illeri açıklamasının ardından çok sayıda ilde koronavirüslü vatandaş sayısının da yükseldiğine dikkat çekildi.

16 Haziran 2020 Salı 21:05
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu

Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu

Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme sürecine girerken, vakıa sayısındaki artış uzmanları tedirgin ediyor. En çok koronavirüs vakıasına rastlanan bazı illerde, tüm hastaneler pandemi ile mücadeleye tahsis edilirken, maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca açıklamasında, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Maske takma zorunlu olan iller, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa olarak açılandı.

"ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE"

Koca, Twitter'daki bir başka mesajında "Maske ve mesafe kuralına uymayanları virüsle mücadeleye çağıralım" diyerek maske kullanımının önemini bir kez daha vurgulamıştı.

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