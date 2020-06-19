Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor



Türkiye genelinde yeniden tırmanan koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için İstanbul başta olmak üzere maskesiz dışarı çıkma yasağı ilan edildi.



Koronavirüsle mücadelede çok sayıda ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa uymayanlar için İstanbul'da 900 TL para cezası verilecek.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis’te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

LİSTEYE TOKAT’TA EKLENDİ

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'ta açık ve kapalı alanlarda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

Bu arada dün açıklanan rakamlara göre 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 031, can kaybı 4 bin 882 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1382 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, vaka sayısı 184 bin 31, vefat sayısı 4 bin 882 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı ise 156 bin 022 oldu.