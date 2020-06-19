Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor

Koronavirüsle mücadelede çok sayıda ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa uymayanlar için İstanbul'da 900 TL para cezası verilecek. 

19 Haziran 2020 Cuma 09:26
Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor

Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor


Türkiye genelinde yeniden tırmanan koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için İstanbul başta olmak üzere maskesiz dışarı çıkma yasağı ilan edildi.


Koronavirüsle mücadelede çok sayıda ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa uymayanlar için İstanbul'da 900 TL para cezası verilecek. 

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak,  Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis’te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

LİSTEYE TOKAT’TA EKLENDİ

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'ta açık ve kapalı alanlarda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

Bu arada dün açıklanan rakamlara göre 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 031, can kaybı 4 bin 882 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1382 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, vaka sayısı 184 bin 31, vefat sayısı 4 bin 882 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı ise 156 bin 022 oldu.

Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz
Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz
Güneşe çıkarken cildinizin maskesini takmayı ihmal etmeyin
Güneşe çıkarken cildinizin maskesini takmayı ihmal etmeyin
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Maske uyarısı yapan polis memurlarına saldırı
Maske uyarısı yapan polis memurlarına saldırı
Maske ile spor nasıl yapılır | Sigara içenlere uyarılar 
Maske ile spor nasıl yapılır | Sigara içenlere uyarılar 
Küçük çocuklara sevdiği karakterlerden maske yapılabilir
Küçük çocuklara sevdiği karakterlerden maske yapılabilir
İSBAK, maske dezenfeksiyon makinesi geliştirdi 
İSBAK, maske dezenfeksiyon makinesi geliştirdi 
İETT şoförlerine cerrahi maskeler dağıtılıyor
İETT şoförlerine cerrahi maskeler dağıtılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Türkiye geneli için yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji Türkiye geneli için yağmur uyarısında bulundu
Defineciler tarihi Türk mezarlığını talan etti 
Defineciler tarihi Türk mezarlığını talan etti 
Haliç tartışması | Bir yılda ne değişti | İBB'den açıklama 
Haliç tartışması | Bir yılda ne değişti | İBB'den açıklama 
Koronavirüs ile mücadele | Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs ile mücadele | Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Konsere harcanmasaydı 210 bin koli dağıtılabilirdi
Konsere harcanmasaydı 210 bin koli dağıtılabilirdi
TSK, Irak'ın derinliklerinde terör hedeflerini vuruyor
TSK, Irak'ın derinliklerinde terör hedeflerini vuruyor
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Koronavirüs 10 Haziran raporu | Vaka sayıları artıyor
Koronavirüs 10 Haziran raporu | Vaka sayıları artıyor
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim