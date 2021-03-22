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Maskesiz anne kızı ikna etmek için 40 dakika dil döktüler

Bir banka şubesine maske takmadan girmeye çalışqan anne ile kızını ikna etmek için polis ekipleri ile banka görevlileri adeta seferber oldu.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:48
Maskesiz anne kızı ikna etmek için 40 dakika dil döktüler

Maskesiz anne kızı ikna etmek için 40 dakika dil döktüler

Zorlu pandemi şartlarında maske takmamak için direnenler, görevlilere saç-baş yolduruyor. Bursa’da banka şubesine maskesiz girmek isteyen, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine de maske takmamak için direnen Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda ekip otosuna bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.


Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G.'den güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi. Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.

POLİS EKİPLERİNE: "SİZİNLE İŞİM YOK"

Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.’yi maske takmaları yönünde uyardı. 
İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamakta direndi. Bunun üzerine polis, anne kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.

Ekip otosuna da binmeyi reddeden Nurdan G., kadın polislere ,“Sizinle işim yok. Buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra da bırakın gidelim. Kadının kadına destek olması lazım” dedi.

40 DAKİKADA İKNA OLDULAR

40 dakika süren ikna çabaları sonucunda ekip otosuna binmeyi kabul eden anne ve kızı, Çarşı Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Neriman G. ve Nurdan G.'ye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, “Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MaskeKorona
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