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Maskesiz sokağa çıktı, ceza yazdırmamak için bakın neler yaptı

Sokağa çıkma yasağına uymadı, ne maske taktı ne uyarılara kulak astı, kendisine ceza kesmek isteyen polislere ise 'Ben Türk vatandaşı değilim bana ceza veremezsiniz' diyerek tepki gösterdi.

06 Aralık 2020 Pazar 22:05
Maskesiz sokağa çıktı, ceza yazdırmamak için bakın neler yaptı

Maskesiz sokağa çıktı, ceza yazdırmamak için bakın neler yaptı


Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan kaçarak Türkiye'ye gelen Ergün D. adlı şahıs, sokağa çıkma yasağının Avrupa ülkelerinde olmadığını ileri sürerek kendisine ceza yazılamayacağını ileri sürdü. Ergün D 'O kadar Avrupa ülkesi gezdim böyle uygulama görmedim, ben Türk vatandaşı değilim bana ceza kesemezsiniz' diyerek dirense de, ceza makbuzunu ödemekten kurtulamadı. Elinde taşıdığı ateş ölçer cihazla görevli polis ekiplerinin ateşini ölçmeye kalkan Türk vatandaşı olmadığını ileri süren şahıs daha görüntüsünün de çekilemeyeceğini ileri sürdü. Türkiye virüsle mücadele için eve kapanırken dün bakın neler meydana geldi:

Yer Sakarya'nın Karasu ilçesi. Yabancı plakalı otomobiliyle kontrol noktasında durdurulan Ergün D., polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine, "Ben Türk vatandaşı değilim, yurt dışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız” diyerek tepki gösterdi. Kimlik sorduğu polislerin ateşini ölçmeye de kalkan Ergün D.’ye maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde sürücü Ergün D., yabancı plakalı otomobiliyle kontrol noktasında durduruldu. Polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine tepki gösteren Ergün D., "Ben yurt dışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız. Ben Türk vatandaşı değilim, isterseniz de yazın” dedi.

Bir süre sonra araçtan aldığı ateş ölçer ile kontrol noktasındaki polislerin ateşini ölçmeye kalkan Ergün D., daha sonra polis ekiplerine kimlik sordu. Polisin, maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL para cezası verdiği Ergün D., "3 bin 150 TL değil mi? Beni neden yoruyorsunuz? Faturamı verin de gideyim” dedi. İşlem yapıldıktan sonra Ergün D., aracına binerek uzaklaştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKarasuMaskeSosyal MesafeKorana
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