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Masterchef Güzide'den lüks villa savunması

Sosyal medyada yarım milyona yakın takipçisi ile sıkı bir hayran kitlesine sahip Güzide Mertcan'ın 7 milyonluk lüks villası en çok tartışma konusu oldu.

17 Aralık 2019 Salı 18:13
Masterchef Güzide'den lüks villa savunması


Masterchef Güzide'den lüks villa savunması



TV yarışma programları içerisinde en çok tartışılan isimler arasında adından söz ettirmeyi başaran Güzide Mertcan'ın lüks hayatı dikkat çekiyor. Asıl mesleği estetisyen olan 3 çocuk annesi genç kadının eşi, Türkiye'nin ilk robotik şirketlerinden birinin kurucusu olarak biliniyor.

Yüksek teknoloji üzerine yaptığı yatırımla uluslararası alanda çok sayıda başarılı işe imza atan Mustafa Mertcan, Dof Robotik A.Ş.'nin kurucusu. Eşi ve kendisinin gelirinin oturduğu villada standart bir hayat sağladığını savunan Güzide Mertcan Masterchef yarışması öncesi de sosyal medyanın ünlü fenomenleri arasında görülüyordu.

Yemek yarışması Masterchef Türkiye'de artık finale doğru giderken yarışmacıların özel hayatı da merak konusu oldu. Bu isimlerden birisi de Güzide Mertcan idi.

Yarışmadaki bir arkadaşının 'Güzide'nin kocasının parkına gittik' demesi üzerine dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan ve özel hayatı merak konusu oldu.

Sık sık instagramda ev hallerini ve lüks evini paylaşan Masterchef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa hakkında farklı söylentiler ortaya atılmış hatta Güzide Mertcan'ın eşinin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları bile ortaya dökülmüştü.

Güzide gelen eleştirilere dayanamayarak bir açıklama yapmış ve açıklamasında "Sonuç olarak tüm dünyada takdir gören bu adamın; fetöcülükle, yandaşlıkla, hak yemekle, haram yemekle, torpil yapmakla yaftalanmış olması beni son derece üzdü" demişti.

MasterChef Güzide Instagram hesabından soru cevap yaptı. Kendisine villa sorulan Güzide yine bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?"

Anahtar Kelimeler:
Dof Robotik A.ŞGüzide MertcanMasterchef Güzide
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