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Masumiyet Müzesi'nde esrarengiz yangın, nedeni bilinmiyor

Orhan Pamuk'un ünlü kitabı Masumiyet Müzesi'nden yola çıkarak kurulan müzede çıkan yangın vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. 

Masumiyet Müzesi'nde esrarengiz yangın, nedeni bilinmiyor

Orhan Pamuk'un ünlü kitabı Masumiyet Müzesi'nden yola çıkarak kurulan müzede çıkan yangın vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. 

30 Kasım 2019 Cumartesi 08:53
Masumiyet Müzesi'nde esrarengiz yangın, nedeni bilinmiyor

Masumiyet Müzesi'nde esrarengiz yangın, nedeni bilinmiyor


Orhan Pamuk'un Kızı Rüya'ya adadığı ve kitabıyla aynı adı taşıyan Masumiyet Müzesi yangın tehlikesi atlattı. İstanbul'da son günlerde gece yarısı çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu ilçesindeki Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

JENERATÖR ODASINDA BAŞLADI

Yangın, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak Çıkmazında bulunan Masumiyet Müzesinin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Masumiyet Müzesinin bodrum katındaki jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. Vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaptığı müdahalelerin sonucundan yangın, müze bölümüne sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Müze içerisinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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