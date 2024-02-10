Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Matematik, fen bilimleri yerine şeytan taşlama dersi

Türkiye Cumhuriyeti 'Milli' Eğitim Bakanlığı okullarda temel fen bilimleri derslerinin sayısını azaltırken hurafelerle doldurulmuş, bilimsel eğtimden uzak çağ dışı sisteme terk ediliyor. Çocuklara hacca gitmeleri halinde şeytan taşlama kursu verdiren Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü komuoyunun tepkisine rağmen uygulamayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

10 Şubat 2024 Cumartesi 09:23
Matematik, fen bilimleri yerine şeytan taşlama dersi






Matematik, fen bilimleri yerine şeytan taşlama dersi



İmam Hatip Liseleri'nde, Kuran Kurslarında bile öğrencilere kursiyerlere verilmeyen dersler temel fen bilimleri, matematik, coğrafya öğrenmesi gereken öğrencilere 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' adlı uyduruk proje ile ortaokullara sokuldu. MEB ile Diyanet arasında tepki çeken uygulamalarına yenisi eklendi. Bitlis’te bir ortaokulda öğrencilere, “hac ibadetini” öğretmek gerekçesiyle sınıfa Kâbe maketi kuruldu. Öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ortak yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya devam ediyor. Kamuoyunda sıkça eleştirilen bu protokolle birlikte okullarda gerici faaliyetler de giderek yaygınlaşıyor.

Cumhuriyet gazetesinde bugün Cengiz Karagöz imzasıyla yayınlanan habere göre geçen aylarda Tekirdağ, Batman ve Niğde’de öğrencilerin ÇEDES kapsamında cami temizlemesini, Adıyaman ve Muğla’da ise bu proje kapsamında öğrencilere mezarlık temizliği yaptırılmasını gündeme getirmişti. 

Söz konusu olaylarla ilgili kamuoyunun tepkisi sürerken Bitlis’in Hizan ilçesine Nurs Ortaokulu’nda bu tartışmaları başka bir boyuta taşıyacak bir uygulama gündeme geldi. Okulun 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla sınıfa Kâbe’yi temsilen bir maket kondu. Bu maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonra sınıfta şeytan taşlama provası da yaptı. Öğrenciler şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattı.


ÇEDES kapsamında eleştirilen uygulamalar yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğrenciler camiye götürülmeye devam ediyor. Sivas Şarkışla’da Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu’nda eğitim gören beş yaş grubu öğrenciler camiye götürüldü. İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise “Hep birlikte huzura” başlığıyla öğrencileri sabah namazına çağırdı. 

Anahtar Kelimeler:
ÇEDESImam HatipOrtaokulBitlis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan'ın şirketine SİT alanı kıyağı | Mahkeme kararını dinlemediler
Bakan'ın şirketine SİT alanı kıyağı | Mahkeme kararını dinlemediler
Depremzede köylülere villa gibi ev sözlerine tepki yağdı
Depremzede köylülere villa gibi ev sözlerine tepki yağdı
Hatay'da Bakan Koca ve Belediye Başkanı Savaş'a protesto
Hatay'da Bakan Koca ve Belediye Başkanı Savaş'a protesto
Deprem acısı, bakanlara Anayasa'yı hatırlattı
Deprem acısı, bakanlara Anayasa'yı hatırlattı
6 Şubat Depremi | 53 bin can kaybettik tek bir sorumlu yok!
6 Şubat Depremi | 53 bin can kaybettik tek bir sorumlu yok!
Gaye Erkan'ın babası işten kovdurmuştu | Doğru söylediği ortaya çıktı
Gaye Erkan'ın babası işten kovdurmuştu | Doğru söylediği ortaya çıktı
Gaziantep'te polis helikopteri düştü, 2 şehit, 1 yaralı var
Gaziantep'te polis helikopteri düştü, 2 şehit, 1 yaralı var
Yazar Alev Alatla hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatla hayatını kaybetti
Özel hastane, yatış vermediği hastanın oksijenini kesti
Özel hastane, yatış vermediği hastanın oksijenini kesti
AKOM'dan güzel havalar müjdesi
AKOM'dan güzel havalar müjdesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim