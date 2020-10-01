Mavi Vatan'a BM onayı | Libya ile deniz komşusu olduk



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü Münhasır Ekonomik Bölge faaliyetleri, uluslararası alanda tescillendi. Birleşmiş Milletler Türkiye ile Libya arasında imzalanan MEB antlaşmasını tescil etti. Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı anlaşma, BM belgesinin tescillenmesi ile birlikte geçersiz kaldı.

Ankara uzun süredir bu anlaşmanın BM tarafından tescillenmesini bekliyordu. Aylardır beklenen haber gece geldi. Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı.



Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.

UMH Dışişleri de doğruladı

Anlaşmanın tescil edildiği bilgisini, UMH Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Kiblavi de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla doğruladı.



