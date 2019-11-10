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Mayın eğitim merkezi imha edildi

Terör örgütü PKK PYD'nin kaçarken arkada bıraktığı patlayıcılar imha edilirken, dün yapılan arama tarama faaliyetlerinde örğütün mayın eğitim merkezi ortaya çıkarıldı.

Mayın eğitim merkezi imha edildi

Terör örgütü PKK PYD'nin kaçarken arkada bıraktığı patlayıcılar imha edilirken, dün yapılan arama tarama faaliyetlerinde örğütün mayın eğitim merkezi ortaya çıkarıldı.

10 Kasım 2019 Pazar 22:05
Mayın eğitim merkezi imha edildi

Mayın eğitim merkezi imha edildi


Suriye'de terör örgütünün mayın eğitim ve depolama alanı ortaya çıkarıldı. TSK'nın Tel Abyad çevresinde yürüttüğü patlayıcı arama ve imha faaliyetleri sırasında keşfedilen mayın eğitim merkezinde patlamaya hazır çok sayıda güçlendirilmiş EYP imha edildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu açıklandı


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sharakrak köyündeki arama- tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu belirtildi.

Tesisin silahlar ve mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklama, şöyle:

"Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandolarımızın Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama-tarama sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi."

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