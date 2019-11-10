Mayın eğitim merkezi imha edildi



Suriye'de terör örgütünün mayın eğitim ve depolama alanı ortaya çıkarıldı. TSK'nın Tel Abyad çevresinde yürüttüğü patlayıcı arama ve imha faaliyetleri sırasında keşfedilen mayın eğitim merkezinde patlamaya hazır çok sayıda güçlendirilmiş EYP imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu açıklandı



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sharakrak köyündeki arama- tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu belirtildi.

Tesisin silahlar ve mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklama, şöyle:

Terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürerken, Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. https://t.co/QdGKk9tdIf#MSB #TSK pic.twitter.com/kGr7fn9WAB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2019

"Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandolarımızın Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama-tarama sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi."