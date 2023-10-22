MEB müdürü Devlete, millete, bilme değil şeyhe bağlanmış





Milli Eğitim Bakanlığı Menzilcilerin eline geçiyor. Bakanlık içinde yükselmenin yolunu Menzil şeyhine itaat etmekten geçtiğini gören Koçarlı Milli Eğitim Müdürü sosyal medyada 'Biat' mesajı yayınladı



'Şeyh'e bağlanan Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü için acil çağrı: Derhal görevden alın!

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu'nun Menzil cemaatinin yeni "şeyh"ine bağlılık yemini ettiği görülmüştü. CHP, Arıkoğlu'nun derhal görevden alınması için Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundu.

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Menzil cemaatinin "şeyh"lerinden Seyyid Muhammed Saki’ye bağlılık ve tövbe yeminini WhatsApp üzerinden paylaştı.

Arıkoğlu'nun ‘Değerli vekil abilerim" diyerek cemaat içine yönelik yaptığı paylaşımında, “bütün vekil ağabeyler tövbe verirken bu şekilde tövbe versinler. Kendinizden eksiltme ve katma yapmayın” ifadeleri bulunuyor.

Arıkoğlu'nun "tövbe metni"nde ise şu sözler yer alıyor:

“Yarabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Sultan şeyh Seyyid Muhammed Saqi hz kendime şeyh kabul ettim.”

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki cemaat kadrolaşmasının boyutu gösteren bu skandal paylaşım üzerine CHP'li Yıldırım Kaya'dan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aydın Valisi'ne çağrı geldi.

Kaya, çağrı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığının cemaat ve tarikatlar tarafından kuşatıldığı bir kez gözler önüne serildi. Aydın'ın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Menzil şeyhine bağlılık sözü verdiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığının her ferdi eğitim devrimlerini geliştirmekle; laik ve bilimsel eğitimi hayata geçirmekle sorumludur. Hiçbir Milli Eğittim Müdürü tarikat ve cemaat şeyhlerine biat edemez!

Aydın'ın Koçarlı İlçesi Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığında görev yapamaz. Derhal görevden alınmalıdır.

Milli Eğitim Bakanına ve Aydın Valisine çağrımdır, Menzil şeyhine biat eden, dizinin dibinde oturan; bu ilçe milli eğitim müdürünü derhal görevden alıp, gerekli soruşturmayı başlatın."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİR"

CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir konuyla ilgili açıklamasında, “Amacı çocuklarımıza bilimsel eğitim vermek olan kurumlarımızı, çocuklara tecavüz eden tarikatların yuvasına çevirmeye çalışmanıza izin vermeyeceğiz. Ne Aydın'da ne de ülkemizin hiçbir şehrinde bu zihniyette bir milli eğitim müdürü istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti laiktir ve daima laik bir eğitim sistemine sahip olacaktır. Çocuklarımız bilimle eğitilecektir, tarikatların kendi uydurdukları, bilimden, akıldan uzak kurallarla değil. Kurumun makamın sorumluluğunu bilen kişiler o makamda oturmalı, şeyhlere müridlere hizmet eden milli eğitim müdürü olamaz. Laik bilimsel eğitim sistemimizi, tarikatların şeyhlerin eline bırakmayacağız. Türkiye şeyhler müridler ülkesi olamaz olmayacak. Koçarlı Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu derhal görevden alınmalıdır!” ifadelerini kullandı.

