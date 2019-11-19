Mehmet Aydın için Kiev'de caddelere el ilanları asıldı



Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olayının bir numaralı sanığı Çiftlik Bank davasından Kırmızı Bültenle aranan Mehmet Aydın'ın Kiev'de görüldüğü iddiası araştırılıyor..

İnternet üzerinde kurduğu Çiftlik Bank aracılığıy 132 bin 222 kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olduğu iddia edildi. Çiftlik Bank mağdurları Kiev'de kız arkadaşının yanında olduğu öne sürülen Aydın için afiş bastırdı. INTERPOL'den edinilen bilgiye göre ihbar ulaştı, konu araştırılıyor.

Kurduğu Çiftlik Bank şirketi ile 132 bin 222 kişiden topladığı 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edildi.

'KIZ ARKADAŞINDA' İDDİASI

Firari Mehmet Aydın'ın Kiev'de kız arkadaşının yanında olduğu söylentisi üzerine alacaklılar harekete geçti. Mehmet Aydın'ın Ukraynalı emniyet yetkililerine rüşvet verdiği ve bu sayede rahat hareket edebildiği iddia edildi.

Çiftlik Bank mağdurları ise bastırdıkları afişi kentin çeşitli noktalarına astı. Afişte firari Aydın'ın bulunmasını sağlayacaklara 350 bin dolar ödül vaat edildi.



INTERPOL ARAŞTIRIYOR

Mehmet Aydın, INTERPOL'ün en çok arananlar listesinde de yer alıyor. INTERPOL'ün Türkiye yetkilileri, ihbarın yapıldığını araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

ÇİFTLİK BANK İDDİANAMESİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında bir kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11'i TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.

Nerede olduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atılan Mehmet Aydın için Uruguay'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülke zikredilmişti. Tosuncuk, fotoğraftaki yat sefasını ise Türkiye'de olduğu günlerde Antalya'da yapmıştı.



