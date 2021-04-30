Mehmet Boynukalın'dan ayıp sözler | Bu adam nasıl imam olmuş?





Sözleri, davranışları, uygulamalarıyla topluma örnek olması gereken bir din adamının akıllara durgunluk veren iğrenç ima dolu sözleri vatandaşların sert tepkisine neden oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tartışmalara neden olan ve geçtiğimiz ay Ayasofya baş imamlığından istifa eden Mehmet Boynukalın, bu kez alkol yasağı açıklamalarıyla gündeme geldi.

Çok büyük din alimidir denilip de Ayasofya’nın başına imam olarak getirilen ama imamlıktan çok mikserlik yapmakla meşgul olan ve bu yüzden de geldiği yere geri dönmek zorunda kalan PROF.DR Mehmet Boynukalın’ın pamuk vurgusu ne kadar avam!

Ayasofya kurtulmuş cidden???? pic.twitter.com/lqwXm2pz9G

— SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) April 30, 2021

HELAL HARAM NEDİR BİLMEYEN ADİ GÜRUH

“Bu ülkede yaşayan herkes -ben dahil- az çok vergi veriyor, hepimizin bu vergilerde hakkı var ve bunun büyük bir kısmı da içki ve kumar dışındaki helal kaynaklardan geliyor. Biz de yaptığımız işin, üniversite hocalığının karşılığını helal olan kısımdan alıyoruz; elhamdülillah” mesajını paylaşan Boynukalın, kendisine gelen yorumlara “Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor” diye yanıt verdi.

ALAYINIZIN CEHENNEME KADAR YOLU VAR

Boynukalın, paylaşımının devamında, “Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var” sözlerini sarf etti.

BU PARANIN NEREDEN GELDİĞİ SİZİ İLGİLENDİRMEZ

Boynukalın, paylaşımlarına şöyle devam etti:

* Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.

HEPİNİZE KALİTELİ PAMUK ALDIM

* Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İDDİASINA YANIT VERDİ

Boynukalın, “Diyanet İşleri Başkanı olacağı” yönündeki iddialara da, “Ben sadece beni bağlayan görüşlerimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Dinimi, vatanımı seviyor ve hepimizin iyiliğinin samimi bir dindarlıkla gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu kadar” diye yanıt verdi.

Boynukalın’ın geçmiş dönemde yaptığı paylaşımlar AKP’liler tarafından da eleştirisi konusu olmuş, Ayasofya baş imamlığı görevinden istifa etmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINI SİLDİ

Mehmet Boynukalın, tepki çeken sözlerinin ardından paylaşımı yaptığı sosyal medya hesabını önce kilitledi, sonra tamamen sildi.