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Mehter Takımı konserine İstiklal Marşı ile tepki

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında gün boyu mehmet konserinden sıkılan vatandaşlar etkinliği İstiklal Marşı okuyarak protesto etti.

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
Mehter Takımı konserine İstiklal Marşı ile tepki

Mehter Takımı konserine İstiklal Marşı ile tepki


Zonguldak kent merkezinde düzenlenen etkinlikler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının son bölümünde Mehter Takımı'nı gören vatandaşlar ekibe İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi

Zonguldak'taki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Mehter takımı krizi yaşandı. Kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener alayında da devam etmesi büyük tepki aldı. Vatandaşlar bu duruma İstiklal Marşı okudu. Gece Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine katılan bazı vatandaşlar 'Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılmaz' diyerek İzmir Marşı ile Onuncu Yıl Marşı söyleyerek resmi kurum temsilcilerinin kutlamalarını protesto etti.

GÜN BOYU SÜREN MEHTER TAKIMI KONSERİ TEPKİ ÇEKTİ

Kentte sabah gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde mehter takımı konser verdi. Ardından limanda gerçekleştirilen römorkörlerin su gösterisinde de mehter takımı konseri gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde ise Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın katılımıyla düzenlenen fener alayına da mehter takımının eşlik etmesi tepkiye yol açtı.

MEHTER MARŞINI İSTİKLAL MARŞI İLE PROTESTO ETTİLER

Yürüyüşe katılan vatandaşların birçoğu, valilik önündeki törende de mehter takımının marş çalmasına tepki göstermeye devam etti.

Törendeki vatandaşlar, mehter marşı çalındığı sırada hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve marşlar okudu.

Son Güncelleme: 30.10.2021 01:11
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMehter Takımı
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