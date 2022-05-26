Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Melek Mosso Konseri | Isparta'da sahhe yasağı

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında konser vermeye hazırlanan sanatçı Melek Mosso için başlatılan kampanya sonuç verdi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 09:28
Melek Mosso Konseri | Isparta'da sahhe yasağı

Melek Mosso Konseri | Isparta'da sahhe yasağı


Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu ve Apolas Lermi'nin ardından bu sefer de Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konserinin iptal edildiği öğrenildi.


Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sanatçı Melek Mosso, 3 Haziran'da kentte bir konser verecekti.

Daha önceden Isparta Belediyesi tarafından duyuruları yapılan konserle ilgili de kamuoyunda bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiler dile getirildi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ HEDEF ALDI: MOSSO'YA HAKARET

Gerçek Gündem'den Bora Tüfekli'nin haberine göre, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Kaya, Melek Mosso'ya hakaret ederek "Milletin parasının bu tür müptezellere harcanması da ayrı bir üzüntü kaynağı olmaktadır" dedi.

Kaya açıklamasında şunları söyledi:

Ülkemizde İslâmi hassasiyeti yüksek olarak bilinen ilimizde AKP belediyesince Gül Festivali namı ile düzenlenecek olan etkinliğe kültürümüze, inancımıza, ahlakımıza ve topyekun mukaddesatımıza saldırması ile bilinen Melek MOSSO’nun sanatçı adı altında davet edilmiş olması, evliya yatağı olan ilimiz halkı tarafından şaşkınlıkla ve üzüntü ile karşılanmıştır.

Daha evvel de birilerinin “Gül güzeli” namı ile kızlarımızı iffetlerinden soyma gayretine yardımcı olacak bu tür faaliyetlerin, son kuruşuna kadar halkımızın hizmetine harcanması icap eden milletin parasının bu tür müptezellere harcanması da ayrı bir üzüntü kaynağı olmaktadır.

Müslüman Türk kadınının başörtüsüne uzanan namahrem eli için Milli Mücadele başlatan bir milletin evlatlarına, soyunun soyuna bildiğiniz kadar diyecek kadar zelil birinin sanatçı adı altında halkımıza seyrettirilerek, milletin parasının bunlara aktarılması halkımızı derinden yaralamaktadır.

Yeniden Refah Partisi olarak bu yanlış ve yaralayıcı karardan bir an evvel vazgeçilerek düzeltilmesini ümit ediyoruz

"AHLAKSIZLIĞI ÖZENDİREN HİÇBİR ŞARKICI..."

Öte yandan gerici Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da ortak açıklamayla konsere tepki gösterdi.

Açıklamada; “Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz” denildi.

Sosyal medya da kısa süre içerisinde gündem olan konserin iptal edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Melek Mosso, daha önce verdiği bir konserinde “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun” ifadelerini kullandığı için hedef gösterilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Melek MossoKonserIsparta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salda Gölü'nü plaj yaptılar | Millet Bahçesi ranta yenik düştü
Salda Gölü'nü plaj yaptılar | Millet Bahçesi ranta yenik düştü
Kuzey Irak Şehitleri memleketlerine uğurlanıyor
Kuzey Irak Şehitleri memleketlerine uğurlanıyor
Pençe Kilit Operasyonu | 4 şehidimiz var
Pençe Kilit Operasyonu | 4 şehidimiz var
Zafer Havalimanı için Eskişehir'in üstünü çizdiler
Zafer Havalimanı için Eskişehir'in üstünü çizdiler
Koronavirüs salgını | Maskelere veda zamanı geliyor
Koronavirüs salgını | Maskelere veda zamanı geliyor
Niğde'de trafik kazası, 3 can kaybı 41 yaralı var
Niğde'de trafik kazası, 3 can kaybı 41 yaralı var
Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi
Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi
Bolu ve Bayburt dağları kara büründü
Bolu ve Bayburt dağları kara büründü
Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama
Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama
8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak
8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim