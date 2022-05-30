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Melek Mosso'ya bir iptal daha | Seda Sayan'a yol göründü

Sanatçı Melek Mosso'nun konserlerini iptal eden AKP'li belediyeler Seda Sayan'ın kapısını aşındırıyor. Son iptal kararı Kocaeli'den geldi

30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:02
Melek Mosso'ya bir iptal daha | Seda Sayan'a yol göründü

Melek Mosso'ya bir iptal daha | Seda Sayan'a yol göründü

AKP'li belediyeler ile valilik ve kaymakamlıklar muhalif olarak gördükleri sanatcıların yer aldığı etkinlikleri teker teker iptal etmeye başladı. Sanatçı Melek Mosso’nun da sahne alacağı, Kandıra’da düzenlenecek olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından ‘ormanda konaklama yasağı’ gerekçesiyle iptal edildi.

Son dönemde gelen konser ve festival yasaklama kararlarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli Derince’de Aynur Doğan konserinin iptal edilmesinin ardından, 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Kandıra Seyrek Plajı'nda düzenlenecek olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından iptal edildi.

GEREKÇE: 'ORMANDA KONAKLAMA YASAĞI'

Melek Mosso ve Sagopa Kajmer gibi sanatçıların sahne alacağı ve 3 gün sürecek olan festival, Kocaeli’de 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak olan ‘ormanda konaklama yasağı’ gerekçe gösterilerek iptal edildi.

İptal edilen festivalde ilk gün sahne alacak sanatçılar içerisinde yer alan Melek Mosso’nun, Isparta’da vereceği konser de iptal edilmiş, yerine Seda Sayan konseri eklenmişti.


 

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