Melih Bulu istifa etmemesini Kılıçdaroğlu'na bağladı





Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dün polis operasyonuyla yaka - paça yerlerde sürüklenerek gözaltına alınırken, olayların çıkmasına neden olan atanmış rektör Prof. Dr. Melih Bulu, bir yakını aracılığıyla gönderdiği mesajda çok tartışmalı sözler söyledi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Oğulcan Güntekin de. KRT ekranlarında arkadaşlarının taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün gözaltına alınanların sayısının 104 olduğunu duyurdu.





'de canlı olarak yayınlanan programda konuşan Gazeteci Yazarbugün'ya, çok yakın bir isim aracılığıyla ulaştığını duyurdu.Yarkadaş, yaptığı açıklamada'nun 'Öğrenciler makam odamı işgal edeceklerdi, polis bu yüzden operasyon yaptı" derken, istifasıyla ilgili CHP lideri'nun sözlerini hatırlatarak "'da atanarak bürokrat oldu, o dönem istifa çağrısı yapıldı ama istifa etmedi, ben de istifa etmeyeceğim' yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 30 yıl önceki bürokrasi geçmişine atıfta bulunan Rektör Bulu bununla da yetinmedi. Bulu "Öğrencilerle bir daha görüşmeyeceğim. Bir kez o hatayı yaptım, bir daha görüşürsem öğrenciler bana dokunabilir. Bana dokunmak demek devlete dokunmaktır" sözlerini sarfetti.

Bu arada dün Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde polis ekipleri tarafından yerlerde sürüklenen türbanlı öğrenci Şeyma Altundal'ın suç duyurusu dilekçesi de Avukatı tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na iletiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Altundal, gösteriler sırasında polis ekipleri tarafından ters kelepçe vurularak yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünü örtmesine ise izin verilmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Berhan Şimşek, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Elfin Tataroğlu'nun katıldığı programda, Boğaziçi Üniversitesi'ni Türkiye 77'ncisi olarak Elektrik Elektronik bölümünü Berkay isimli bir öğrencinin sözleri geceye damgasını vurdu.