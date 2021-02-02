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Melih Bulu istifa etmemesini Kılıçdaroğlu'na bağladı

Türkiye'nin gündemini 30 gündür adeta işgal eden Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Ben de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi atandım, o istifa etmedi, ben de istifa etmeyeceğim' dedi

02 Şubat 2021 Salı 22:09
Melih Bulu istifa etmemesini Kılıçdaroğlu'na bağladı

Melih Bulu istifa etmemesini Kılıçdaroğlu'na bağladı



Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dün polis operasyonuyla yaka - paça yerlerde sürüklenerek gözaltına alınırken, olayların çıkmasına neden olan atanmış rektör Prof. Dr. Melih Bulu, bir yakını aracılığıyla gönderdiği mesajda çok tartışmalı sözler söyledi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Oğulcan Güntekin de. KRT ekranlarında arkadaşlarının taleplerini kamuoyu ile paylaştı. 

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün gözaltına alınanların sayısının 104 olduğunu duyurdu.


 

KRT TV'de canlı olarak yayınlanan programda konuşan Gazeteci Yazar Barış Yarkadaş, bugün Melih Bulu'ya, çok yakın bir isim aracılığıyla ulaştığını duyurdu. 
Yarkadaş, yaptığı açıklamada Prof. Dr. Melih Bulu'nun 'Öğrenciler makam odamı işgal edeceklerdi, polis bu yüzden operasyon yaptı" derken, istifasıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak "Kemal Kılıçdaroğlu'da atanarak bürokrat oldu, o dönem istifa çağrısı yapıldı ama istifa etmedi, ben de istifa etmeyeceğim' yanıtını verdi. 

Kılıçdaroğlu'nun 30 yıl önceki bürokrasi geçmişine atıfta bulunan Rektör Bulu bununla da yetinmedi. Bulu "Öğrencilerle bir daha görüşmeyeceğim. Bir kez o hatayı yaptım, bir daha görüşürsem öğrenciler bana dokunabilir. Bana dokunmak demek devlete dokunmaktır" sözlerini sarfetti.

Bu arada dün Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde polis ekipleri tarafından yerlerde sürüklenen türbanlı öğrenci Şeyma Altundal'ın suç duyurusu dilekçesi de Avukatı tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na iletiliyor. 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Altundal, gösteriler sırasında polis ekipleri tarafından ters kelepçe vurularak yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünü örtmesine ise izin verilmediğini belirterek şikayetçi oldu. 
Berhan Şimşek, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Elfin Tataroğlu'nun katıldığı programda, Boğaziçi Üniversitesi'ni Türkiye 77'ncisi olarak Elektrik Elektronik bölümünü Berkay isimli bir öğrencinin sözleri geceye damgasını vurdu. 

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Son Güncelleme: 02.02.2021 22:21
Anahtar Kelimeler:
Melih BuluBoğaziçi Üniversitesi
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