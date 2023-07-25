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Melih Gökçek; 8 dil bilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'Cahil' dedi

Farsça, Fransızca, Latince, İngilizce ve Almanca'nın da aralarında bulunduğu 8 yabancı dil bilen, geçtiğimiz yıla kadar 47 kitabı yayına giren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 

25 Temmuz 2023 Salı 23:50
Melih Gökçek; 8 dil bilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'Cahil' dedi

Melih Gökçek; 8 dil bilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'Cahil' dedi

Uluslararası tarih konferanslarında yıllardır Türkiye'yi şerefle temsil eden Prof Dr. İlber Ortaylı'ya 'Cahil' demekten çekinmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'e sosyal medyadan tepki yağdı. 

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Lozan Antlaşması'yla ilgili konuşmasını alıntıladığı tarihçi İlber Ortaylı'ya 'cahil' dedi.

Sosyal medyada sık sık hedef gösteren, kışkırtıcı paylaşımlar yapmasıyla kendisini öne çıkarmaya çalışan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, bu kez de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı hedef aldı.

Gökçek, Lozan Anlaşmasının 100. yılında On İki Ada'nın Yunanistan'a nasıl geçtiğini anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya "cahil" demekten çekinmedi. 

AKP'li eski başkan, ünlü tarihçiye karşı yaptığı paylaşımda, "Hadi oradan çok bilmiş cahil... Dinleyin... 12 Adaların Yunan'a verilmesini nasıl kıvırtarak anlatıyor..." ifadelerini kullandı. 


BU İKİNCİ 'CAHİLSİN' ÇIKIŞI 

Prof.Dr. İlber Ortaylı, daha önce katıldığı bir Youtube kanalının programında isim vermeden Gökçek'i eleştirmiş, “25 senede saçma sapan yollara tak yapmaktan başka ne yaptınız. Ankara’yı her sene sel basıyor. Altyapı namına neyi geliştirdiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Eleştirilere yine Twitter üzerinden yanıt veren Gökçek de Ortaylı'ya "İlber Hoca, ya cahilsin ya yağcı" diye yanıt vermişti.   

Son Güncelleme: 26.07.2023 02:05
Anahtar Kelimeler:
İlber OrtaylıMelih Gökçek
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