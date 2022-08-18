Melih Gökçek'ten ikinci jelibon skandalı



Dünyanın en büyük jelibon rezervinin Türkiye'de bulunduğu paylaşımı ile Türkiye gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu gösteren Melih Gökçek, ilk kez bir siyahi Türk Generali'nin, karakolda PKK'lılar tarafından şehit edildiği görselini paylaştı. Skandal paylaşım sosyal medyada alay konusu olurken, yıllarını siyasete adamış kurt bir politikacının;

1- Fotomontajda yüzü kullanılan Beşiktaş'ın ünlü futbolcusunu

2- TSK içindeki generalleri

3- Bir generalin çatışma bölgesinde sınırın sıfır noktasında karakolda görev yapmayacağını

4- TSK içinde yabancı ülke vatandaşlarının, bırakın general rütbesine erişmesini, subay dahi olamayacağını bilmemesi saatlerce tartışıldı.

MESAJI DANIŞMANIM ATMIŞ DEDİ SIYRILDI

EskiBüyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontaja ölüm hikayesi uydurdu. Sosyal medyada alay konusu olan Gökçek, paylaşımı apar topar silip, suçu danışmanına attı.



Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontaja ölüm hikayesi uydurdu. Sosyal medyada alay konusu olan Gökçek, paylaşımı apar topar silip, suçu danışmanına attı.



Sık sık yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sosyal medyanın diline düşen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, bu kez de Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontajı 'şehit hikayesi' olarak paylaştı

Daha önce de 'jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sanarak canlı yayında anlatan Gökçek, Aboubakar'ın Somali'den gelip Türk vatandaşı olan ve savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu iddia etti. Gökçek'in hikayesine göre "Abu Bakeroğlu" PKK'nin karakol saldırısında yaşamını yitirdi.