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Meltem Berberoğlu'nun ölümü | Öğrenci yurdunda fenalaştı

Bilecik'te kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Genç kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

14 Aralık 2021 Salı 09:00
Meltem Berberoğlu'nun ölümü | Öğrenci yurdunda fenalaştı

Meltem Berberoğlu'nun ölümü | Öğrenci yurdunda fenalaştı


Bilecik Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu hayatını kaybetti. Genç kızın bir süre önce zayıflamak için ameliyat olduğu öğrenildi.


Bilecik'te bir öğrenci yurdunda kalan ünivirsetili Meltem Berberoğlu fenalaşarak hayatını kaybetti. Edinilen ilgik bilgilere göre, Bilecik Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta aniden fenalaştı. 
Arkadaşlarının yanında yere düşen talihsiz genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu’nun midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi. Berberoğlu’nun Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken,talihsiz haberi alan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. 


KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

19 yaşındaki Meltem Berberoğlu, kaldığı yurtta fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berberoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı yurtta, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Berberoğlu için yurda sağlık ekipleri yönlendirildi.

112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berberoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ise Berberoğlu'nun kaldığı yurtta inceleme yaptı.

Haber verilmesi üzerine, Berberoğlu'nun yakınları, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Polis ekiplerinden bilgi alan aile yakınlarına, hastaneye gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir taziye dileğinde bulundu.

ZAYIFLAMAK İÇİN MİDE AMELİYATI OLMUŞ

Berberoğlu'nun dayısı Cemal Altıparmak, acı haberin aldıktan hemen sonra hastaneye geldiklerini söyledi.

Meltem Berberoğlu'nun, zayıflamak için mide ameliyatı olduğunu belirten Altıparmak, "Operasyondan sonra bir rahatsızlığı olmadı. Cenazeyi alıp Sakarya'ya döneceğiz." diye konuştu.

Berberoğlu'nun yakınlarının, hastanedeki işlemlerin ardından cenazeyi teslim alacağı öğrenildi.

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