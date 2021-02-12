Meltem Cumbul Sıra Bizde ile kadınları ekran başına topladı
Sanatçı Meltem Cumbul ile birlikte Gazeteci Melda Onur, Siyasetçi - İktisatçı Nesrin Nas'ın birlikte hazırlayıp sunduğu Sıra Bizde, kadınları ekran başına topladı.
Türk TV kanallarında yıllardır seviyesi yerlerde sürünen tartışma programlarından bıkanlar Sıra Bizde ile ekranlarla yeniden barıştı.
Çorlu Tren Kazası sırasında oğlu Arda Sel'i kaybeden acılı anne Mısra Öz, facia sonrası yaşadıklarını anlatırken duygulu anlar yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonra yaşananları değerlendiren Yazar Ayşegül Devecioğlu, son gelişmeleri değerlendirdi.
Programa Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün katılara, Selçuk Özdağ'a saldıranların serbest bırakılmasına tepki gösterdi..