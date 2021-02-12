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Meltem Cumbul Sıra Bizde ile kadınları ekran başına topladı

Halk TV ekranlarında geçtiğimiz hafta ilk programına çıkan Sanatçı Meltem Cumbul, bugün akşam haber kanalları içerisinde, Türkiye'nin sorunlarına duyarlı kadınları ekranlara çekmeyi başardı.

12 Şubat 2021 Cuma 22:39
Meltem Cumbul Sıra Bizde ile kadınları ekran başına topladı

Meltem Cumbul Sıra Bizde ile kadınları ekran başına topladı

Sanatçı Meltem Cumbul ile birlikte Gazeteci Melda Onur, Siyasetçi - İktisatçı Nesrin Nas'ın birlikte hazırlayıp sunduğu Sıra Bizde, kadınları ekran başına topladı.


Türk TV kanallarında yıllardır seviyesi yerlerde sürünen tartışma programlarından bıkanlar Sıra Bizde ile ekranlarla yeniden barıştı.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan Sıra Bizde programına bu hafta Soma'da hayatını kaybeden madenci yakınları, Çorlu Tren Kazası'nda can verenlerin aileleri ile Boğaziçi Üniversitesi gösterileri sırasında mağdur olan gençler adına konuklar canlı yayına katıldı.

Çorlu Tren Kazası sırasında oğlu Arda Sel'i kaybeden acılı anne Mısra Öz, facia sonrası yaşadıklarını anlatırken duygulu anlar yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonra yaşananları değerlendiren Yazar Ayşegül Devecioğlu, son gelişmeleri değerlendirdi.

Programa Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün katılara, Selçuk Özdağ'a saldıranların serbest bırakılmasına tepki gösterdi..

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Son Güncelleme: 12.02.2021 22:47
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Meltem CumbulSıra BizdeNesrin NasMelda Onur
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