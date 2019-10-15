Menbiç'te çatışma, 2 askerimiz şehit, 8 askerimiz yaralı



Suriye'de son durum, Suriye sınırları içerisinde terör örgütlerine yönelik operasyonun 7. gününde Menbiç yakınlarında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu. Şehit askerin kimliği henüz açıklanmadı. Bu arada, bölgede devam eden operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 611'e çıktı.

15 teröristin öldürüldüğü çatışma sırasında yaralanan 8 askerimiz tedavi altına alındı. Münbiç yakınlarında meydana gelen çatışma ile ilgili ilk açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir."