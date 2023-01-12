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Menemen, soğanlı mı? Soğansız mı olmalı?

Türk halkının büyük bölümünün her öğün severek tükettiği en pratik menemen için yapılan ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

12 Ocak 2023 Perşembe 18:08
Menemen, soğanlı mı? Soğansız mı olmalı?

Menemen, soğanlı mı? Soğansız mı olmalı?


Yıllardır 'Menemen soğanlı mı olsun, soğansız mı olsun' tartışma konusu, düzenlenen anketle yeni bir boyut kazandı. Adı gibi içeriği hakkında bir türlü mutabakat sağlanamayan menemen için yapılan ankette, halkın çoğunluğu soğanlı yemeyi tercih ettiğini söyledi.
Menemen soğanlı mı olur soğansız mı tartışmasına son nokta konuldu. Yapılan kahvaltı araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 59,8’i soğanlı menemen, yüzde 40,2’si soğansız menemen seçimini yaptı.


Menemen soğanlı mı olur soğansız mı tartışmasına son nokta konuldu.  Areda Survey tarafından yapılan kahvaltı araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 59,8’i soğanlı menemen, yüzde 40,2’si soğansız menemen seçimini yaptı.


Ayrıca Türk halkının yüzde 92,2’si kahvaltıyı evinde yapıyor ve kahvaltı sıcaklarında yüzde 59,8 ile soğanlı menemeni tercih ediyor.

YUMURTAYI SAHANDA MENEMENİ SOĞANLI TERCİH EDİYORUZ

Türk halkının kahvaltıda tercih ettiği sıcaklarda sahanda yumurta yüzde 26,5 ile ilk sırada yerini aldı. Sahanda yumurtayı sırasıyla yüzde 23,2 menemen, yüzde 16,8 sucuklu yumurta, yüzde 14,0 çorba, yüzde 12,6 patates kızartması, yüzde 5,3 hamur işi, yüzde 1,1 kuymak, yüzde 0,6 ciğer takip etti.

Areda Survey tarafından 30 Aralık 2022 – 03 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kahvaltı sıcakları araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “gerçekleştirildi.

Son Güncelleme: 12.01.2023 18:32
Anahtar Kelimeler:
MenemenMelemen
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