Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mera yağması | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet yağdı

Bursa Karacabey'de mera arazilerini satan AKP'li belediyeyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet eden vatandaşlar, derdini anlatırken AKP'li vekiller kameraları kapattırdı

06 Ocak 2023 Cuma 17:49
Mera yağması | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet yağdı

Mera yağması | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet yağdı


Köylünün meralarını satan AKP'li belediyenin oyunları canlı yayında ortaya dökülürken, paniğe kapılan yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde ter döktü. 
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köyünün sakinleri, meralarını satan AKP'li Karacabey Belediyesi'ni Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. AKP Bursa milletvekillerine dönerek "Kim bu belediye" diye soran Erdoğan, "Bizim belediye" yanıtını aldı.

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için dün köylüler ile birlikte Ankara’ya geldi.


Köylüler, grup toplantısı sonrası TBMM’nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek sorunlarını anlattı.

Dernek Başkanı Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Köyümüzdeki arazileri köy tüzel kişiliğine devrettik. 2014 yılında, Büyükşehir Yasası ile Karacabey Belediyesi, köy tüzel kişiliğinde olan arazilerimizi aldı. Belediyeye defalarca gittik. ‘Burada 201 hanenin hakkı var’ dedik. Belediye Başkan Ali Özkan, bizi dinlemedi. Bizi hakir gördü” dedi.

Erdoğan, AKP Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Vildan Yılmaz Gürel’e dönerek, “Kim bu belediye” diye sordu. Bir köylü, o anları cep telefonuyla kaydetti.


 

Anahtar Kelimeler:
BursaKaracabey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güler Sabancı | Tamamlanmamış Bir Meselemiz Var
Güler Sabancı | Tamamlanmamış Bir Meselemiz Var
KESK enflasyon verilerini protesto etti
KESK enflasyon verilerini protesto etti
Kürekli saldırının zanlıları serbest bırakıldı
Kürekli saldırının zanlıları serbest bırakıldı
Van Değirmenözü'nde korkutan deprem
Van Değirmenözü'nde korkutan deprem
Hafta sonu okulda öğrenci unuttular
Hafta sonu okulda öğrenci unuttular
Metroda görünmez kaza | Kafası tutunma demirlerine sıkıştı
Metroda görünmez kaza | Kafası tutunma demirlerine sıkıştı
İBB toplu ulaşımda rekor kırdı
İBB toplu ulaşımda rekor kırdı
TUİK ölüm oranlarını gizledi, 1 milyon yeni vatandaş ortaya çıktı
TUİK ölüm oranlarını gizledi, 1 milyon yeni vatandaş ortaya çıktı
Fatih Tablosu için ikinci kez soruşturma açıldı
Fatih Tablosu için ikinci kez soruşturma açıldı
Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği lokantaya kapatma cezası
Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği lokantaya kapatma cezası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim