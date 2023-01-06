Mera yağması | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet yağdı



Köylünün meralarını satan AKP'li belediyenin oyunları canlı yayında ortaya dökülürken, paniğe kapılan yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde ter döktü.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köyünün sakinleri, meralarını satan AKP'li Karacabey Belediyesi'ni Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. AKP Bursa milletvekillerine dönerek "Kim bu belediye" diye soran Erdoğan, "Bizim belediye" yanıtını aldı.

Bursalı köylüler, mera arazilerini satan AKP'li Karacabey belediyesini Erdoğan'a şikayet ediyorlar. Erdoğan, AKP’li Bursa milletvekillerine kimin bu belediye diye sorunca, "Bizim efendim" yanıtını alıyor. Sonrasında kayıtları kapatın sesleri yükseliyor. Buyurun kapatın bakalım… pic.twitter.com/zU7dN4fVUx — Cansu  (@cns__dmr__) January 5, 2023

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için dün köylüler ile birlikte Ankara’ya geldi.



Köylüler, grup toplantısı sonrası TBMM’nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek sorunlarını anlattı.

Dernek Başkanı Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Köyümüzdeki arazileri köy tüzel kişiliğine devrettik. 2014 yılında, Büyükşehir Yasası ile Karacabey Belediyesi, köy tüzel kişiliğinde olan arazilerimizi aldı. Belediyeye defalarca gittik. ‘Burada 201 hanenin hakkı var’ dedik. Belediye Başkan Ali Özkan, bizi dinlemedi. Bizi hakir gördü” dedi.

Erdoğan, AKP Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Vildan Yılmaz Gürel’e dönerek, “Kim bu belediye” diye sordu. Bir köylü, o anları cep telefonuyla kaydetti.



