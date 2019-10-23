Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99785
ALTIN
276.619
DOLAR
5.7577
STERLİN
7.4211
EURO
6.4035

Mermeriniz başınızda parçalansın | Finike Alacadağ'ın ipini çektiler

Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysun Büyüknohutçu'nun katledilmesine neden olan Finike Alacadağlar'daki mermer ocaklarının kapasite artırımı için utanç verici kapasite artışı raporu verildi.

Mermeriniz başınızda parçalansın | Finike Alacadağ'ın ipini çektiler

Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysun Büyüknohutçu'nun katledilmesine neden olan Finike Alacadağlar'daki mermer ocaklarının kapasite artırımı için utanç verici kapasite artışı raporu verildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:30
Mermeriniz başınızda parçalansın | Finike Alacadağ'ın ipini çektiler

Mermeriniz başınızda parçalansın | Finike Alacadağ'ın ipini çektiler



Sedir ağaçları, yüzlerce endemik bitki, zengin yaban hayatı içinde alageyik, yaban keçisi, karakulak, kızıl akbaba, Anadolu alası, toprak kertenkelesi, Toros kertenkelesi, kör kertenkele, Finike semenderi gibi canlıların da bulunduğu Finike Alacadağ'daki mermere ocağı için kapasite artırımı yönünde ÇED raporu verildi.  Mermer ocaklarının bölgeye verdiği zararı belgeleriyle mahkemede kanıtlayan ve 50 köylü ile birlikte çevre mücadelesi verirken öldürülen Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysun Büyüknohutçu'nun uğruna can verdiği dağlar, ağaçlar ÇED raporu ile mermer şirketlerine adeta peşkeş çekildi. ÇED raporu ile sadece mermer sahası değil, sahaya ulaşabilmek için açılacak olan yollar, tahliye yolları araç park alanları ve sosyal donatılar ile Finike Alacadağlar'da binlerce ağacın kesilmesinin de yolu açıldı...

Uydu haritalarında, Türkiye'nin kıyı kesimlerindeki dağlara lütfen yakından bakın. Maden şirketlerinin, mermer ocaklarının, mucurcu hafriyatçıların adeta traşladığı dağlar, gelecek kuşaklara bırakacağımız utanç verici mirastan başka bir şey değil. Üç beş kamyon mucur uğruna traşlanan dağlar tepeler, bir kaç milyon dolarlık mermer ihracatı ile zenginleştirilecek şirketlere sağlanan avantajlar geri dönüşü mümkün olmayan bir süreci tetikliyor. Farkında mısınız?


DAG EVLERİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı mücadeleleriyle tanınan ve yaşadıkları dağ evinde öldürülen Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin mahkeme yoluyla kapattırdığı mermer ocağının kapasite artışı için yapılan başvuruya ilişkin ÇED raporu yayımlandı.

BİNLERCE SEDİR VE KIZILÇAM İÇİN ÖLÜM FERMANI

Finike'de binlerce sedir ve kızılçam ağacının yanı sıra yabani hayvanların yaşam alanı da olan bölgede Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutçu tarafından, 50 köylünün de müdahil olduğu, valilik ve bakanlığa karşı dava açıldı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne açılan davada, Bartu Mermer firmasına verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporu ve maden arama izin belgesi mahkemece iptal edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile firmanın iptal kararına itiraz ettiği Danıştay, 2017'nin nisan ayında verdiği kararla itirazları reddetti. Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, Danıştay kararından 25 gün sonra, 9 Mayıs 2017 tarihinde Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürüldü.

YENİ BAŞVURU 65 HEKTAR ALANI KAPSIYOR

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bartu Mermer firmasının, cinayetten 9 ay sonra mermer ocağı kapasite artışı ve kırma eleme tesisi projesiyle ilgili yaptığı başvuru sonucunda hazırlanan ÇED raporunu yayımladı. Raporda, Alacadağ Mahallesi'nde 150 hektarlık ruhsat sahasının 65.76 hektarlık kısmında kapasite artışı planlandığı belirtildi. ÇED raporunun hazırlanma nedeninin de mahkeme kararı olduğu belirtildi. Raporda, mevcutta 145,5 hektar alanda yıllık 19 bin 900 metreküp olan blok mermer üretimi yapılmaktayken, kurum görüşleri doğrultusunda toplam 65.76 hektar alan için yıllık 50 bin metreküp blok mermer üretimi planlandığı kaydedildi.

KIZILÇAM ORMANI VE ZENGİN YABAN HAYATI

Toplam 65.76 hektarlık alanın tamamının orman arazisi olduğunun da belirtildiği ÇED raporunda, alan içerisinde kızılçam ağaçları bulunduğuna da yer verildi. Raporda, "ÇED ve ruhsat alanı içerisinde tahmini 4 bin 800 adet kızılçam ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların serveti (hacmi) ise 14 bin metreküptür" denildi. Ayrıca, çok sayıda bitki türünün yanı sıra proje alanı civarında yayılış gösteren alageyik, yaban keçisi, karakulak, kızıl akbaba, Anadolu alası, toprak kertenkelesi, Toros kertenkelesi, kör kertenkele, Finike semenderi, yaban domuzu ve yaban tavşanı olduğu da anlatıldı.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, rapora ilişkin 12 Kasım'da İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun katil zanlısı yakalandı
Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun katil zanlısı yakalandı
Mermer ocaklarına savaş açan çevreci çift evinde öldürüldü
Mermer ocaklarına savaş açan çevreci çift evinde öldürüldü
Mermer ocağı ruhsatını 'arkeolojik kalıntı' engelledi
Mermer ocağı ruhsatını 'arkeolojik kalıntı' engelledi
Mahkemeden, çevrecilere dava açmayı kolaylaştıran örnek karar
Mahkemeden, çevrecilere dava açmayı kolaylaştıran örnek karar
Mermer ocağına mahkemeden ÇED'e aykırılıktan yürütmeyi durdurma kararı
Mermer ocağına mahkemeden ÇED'e aykırılıktan yürütmeyi durdurma kararı
Son Güncelleme: 23.10.2019 18:13
Anahtar Kelimeler:
Aysun BüyüknohutçuAli Ulvi BüyüknohutçuToprak KertenkelesiAnadolu AlasıKızıl AkbabaKarakulakYaban KeçisiAlageyikFinike SemenderKör KertenkeleToros KertenkelesiAlacadağlarFinike
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soçi Zirvesi bitti, Barış Pınarı Harekatı sona erdi
Soçi Zirvesi bitti, Barış Pınarı Harekatı sona erdi
Öğrenci evine yüksek sesli müzik baskını işkenceye dönmüş
Öğrenci evine yüksek sesli müzik baskını işkenceye dönmüş
Soçi'de nefes kesen kritik zirve 6 saat sürde
Soçi'de nefes kesen kritik zirve 6 saat sürde
Trafik magandalığı moda oldu, yolu kapatıp eğleniyorlar
Trafik magandalığı moda oldu, yolu kapatıp eğleniyorlar
Suriye'de son durum | Süre doluyor, eller tetikte 
Suriye'de son durum | Süre doluyor, eller tetikte 
Bugün hava nasıl olacak, 5 bölgede yağmur uyarısı 
Bugün hava nasıl olacak, 5 bölgede yağmur uyarısı 
Irkçı Faşist tartışması | Orhan Miroğlu programı terk etti
Irkçı Faşist tartışması | Orhan Miroğlu programı terk etti
Lüks cipli maganda mama yiyen köpeğe kasten çarptı kaçtı
Lüks cipli maganda mama yiyen köpeğe kasten çarptı kaçtı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort