Mersin Gezilecek Yerler 2021

Türkiye'nin önemli liman kentlerinden biri olan Mersin'in, tarih boyunca bu özelliğini koruduğu bilinmektedir. Bu sebeple ilk yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlandığından günümüze kadar Mersin'in, birçok medeniyetin ilgisini çektiği görülmektedir. Mersin gezilecek yerler arasında farklı medeniyetlere ait tarihi ve kültürel unsurlara fazlasıyla rastlanabilir.

Mersin Gezilecek Yerler

Erdemli Talat Göktepe Çamlığı

Silifke'den Erdemli ilçesine girişte bulunan çamlık, Erdemli ilçe merkezinde bulunuyor. İçerisinde piknik alanları bulunan bu doğal güzelliğin sonunda ise mavi bayrak ödüllü bir plaj yer almaktadır.

Yeşil ile denizin mavisini buluşturan bir konuma sahip olan Talat Göktepe Çamlığı, ilkbahar ve yaz aylarında insanların piknik yapmak ve denize girmek için tercih ettiği önemli alanlardan biridir.

Kayacı Vadisi

İçerisinden Limonlu Çayı geçen Kayacı Vadisi, Mersin'in önemli doğal güzellikleri arasında yer almaktadır. Doğa sporları ile uğraşanların ilgisini çeken bir merkez olduğu gibi piknik yapmak isteyen kişilerinde, bu vadiye ilgileri büyüktür.

Silifke Kalesi

190 metre yükseklikte bir tepenin üzerine inşa edilen Silifke Kalesi, ilçenin sembol yapılarından biridir. İçerisinde 60 ev ve bir cami olduğuna dair Evliya Çelebi ünlü Seyahatname kitabında bilgi vermiş olsa da, bu yapılar önemli ölçüde yok olmuştur. Kalenin, Helenistik ya da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir.

Olba Antik Kenti

Silifke ilçesinde bulunan antik kent Olba Krallığı döneminde ticaret merkezi olarak inşa edilmiş olması nedeniyle, farklı dönemlerde birçok medeniyet tarafından da ticaret merkezi olarak kullanılmıştır.

Milattan sonra 193 yılında inşa edilen antik kent, Uzuncaburç kalıntılarının 4 kilometre uzağında yer alır. Antik kenti ziyaret ettiğinizde bir başka tarihi yapı merkezi olan Uzuncaburç kalıntılarını görmenizi de tavsiye ederiz.

Astım Dilek Mağarası

Şehirde yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mağaralardan biri olan Astım Dilek Mağarası, astım hastalığına iyi gelmesi ile ünlüdür. Mağaranın nem oranının fazla olmasının astım hastalarına iyi geldiği söylenmektedir.

Silifke ilçesinde yer alan Astım Dilek Mağarası, yine Mersin gezilecek yerler arasında fazlaca ilgi gören Cennet ve Cehennem mağaralarına çok yakın mesafede yer almaktadır.

Alahan Manastırı

Mut ilçesinde bulunan Alahan Manastırı, Mersin'in en eski ibadet merkezleri arasındadır. Manastırın kimler tarafından hangi tarihte yapıldığına dair kesin bir bilgi olmasa da, milattan sonra 440 yılında inşa edildiğine dair işaretler bulunmaktadır.

Giriş kısmında hayvan ve melek tasvirleri bulunan manastırın içerisinde, bir rahibe ait lahit ve kitabe de bulunuyor.

Kız Kalesi

Sahilden deniz bisikleti kiralayarak Kız Kalesi'ni ziyaret edebilir, burada gün batımını büyük bir keyif ile izleyebilirsiniz. Kale 1199 yılında Kral Leon tarafından kızını yılanlardan korumak için yaptırılmıştır.

Bir falcının kralın kızını yılanların öldüreceğini söylemesi üzerine deniz içerisine kale yaptırma kararı alan kral Kız Kalesi'ni yaptırarak, kızını bu kaleye yerleştirir. Ancak kendisinin kızına göndermiş olduğu üzüm sepetinin içerisinden çıkan yılanın, kızını sokması sonucu kralın kızı ölür. İlginç hikâyesi ile öne çıkan Kız Kalesi, Mersin gezilecek yerler arasındaki en simge yapılardan biridir.

Mahmure Kalesi

Farklı medeniyetlerinin hâkimiyet kurduğu Mahmure Kalesi, 3. yüzyılın başlarında Romalılar tarafından inşa edilmiştir. Anamur ilçesinde deniz kenarında yer alan tarihi Mahmure Kalesi, Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde de tadilatlardan geçerek eklemelerin yapıldığı bir yapıdır.

Adam Kayalar

Mersin gezi rehberi listenizde yer verebileceğiniz önemli keşif noktalarından biri de Adam Kayalardır. Kayaların üzerine çocuk ve yetişkin insanların yanı sıra hayvan tasvirlerinin kabartma olarak işlendiği Adam Kayalar, turistlerin en fazla ilgi gösterdiği yerler arasındadır.

Milattan önce işlendiği tahmin edilen bu kabartmalar Erdemli ile Silifke ilçesi arasında bulunmakta olup, şehrin bir başka turistik noktası olan Kız Kalesi’ne de yakın bir yerde bulunmaktadır.

MERSİN'İN İLKLERİ

Mersin'de ilk Tramvay: 1912 yılında işletmeye açılmıştır.

Taşıma için ilk Raylı Sistem: Gümrük Meydanı Müftü Mahallesi gidiş. Atatürk Caddesi'nde dönüş yapıyordu. Fransız İşgali döneminde Gümrük binası ile İstasyon arasında sefer yapıyordu. Cumhuriyet döneminde kaldırıldı.

Mersin'de ilk Sinema: 1920 yılında Cine Pathe adı ile Millet Bahçesi yanında yazlık olarak açıldı. İlk kışlık Sinema 1925 yılında şimdiki Kurum Sineması yerinde Halk Sineması adı ile çalışmaya başladı.

Mersin'de bilinen en Büyük yangın: Mersin İdadisi yangınıdır. Hala Yanık Mektep Semti olarak biliniyor. Bina Mavromati'ye ait idi.

Kırmızı - Beyaz Formalı Gençlerbirliği Kulübüdür. 1923 yılında faaliyetine son vermiştir.

İlk Stadyum: Mersin'in ilk Stadyumu Tevfik Sırrı Gür Lisesi güneyinde 500 kişilik, ahşap kapalı tribünlü 1937 yılında açılmış stadyumdur.

Mersin'in ilk Camisi: 1870 yılında yapılmış şimdiki Eski Cami'dir.

Mersin'in ilk Çeşmesi: 1865 yılında yapılmış Eski Cami güneyindeki hala faal çeşmedir. Valide Sultan adına yapılmıştır.

Mersin'de ilk Kilisesi: Padişah Abdülmecit tarafından yapımına izin verilen 1853 tarihinde yapılmış Latin Kilisesi'dir.

Mersin'de ilk Havra (Sinagog): İlk Musevi ibadethanesi Havra 1906 yılında Soğuksu Caddesinde açılmıştır.

İlk Nahiye Müdürü: Mersin'in ilk Nahiye Müdürü 1852 yılında atanmış Mustafa Bey adında bir zattır.

İlk Mutasarrıf: Mersin'in ilk Mutasarrıfı 1888 yılında atanmış Neşet Paşa'dır.

İlk Mersin Valisi: Mersin ilk Vilayet olduğunda Valisi Hilmi Cerit Bey'dir. 1933 yılında adı İçel Valiliği olduğunda ilk Valisi Salim Gündoğan'dır.

Mersin'de ilk Hastane: 1908 de hizmete giren ve adı (Millet) (Belediye) (Memleket) olan şimdiki Devlet Hastanesidir.

Mersin'in ilk Belediye Binası: 1900 yılında Belediye Başkanı Selyan Oğlu Abraham Efendi'nin Başkan olduğu zaman inşa edilen binadır. Bu bina sonradan Elektrik Şirketi, daha sonra Saray Oteli olarak kullanılmış, daha sonra Belediyece kamulaştırılarak yıkılmış, şimdiki Ziraat Bankası yanında altı mağaza olan bir bina idi.

İlk Telefon: Mersin'de ilk telefon 1926 yılında Manuel sistem olarak kurulmuş 50 abonelik, Azak Han karşısı bir binanın üst katında görev yapan tesisti.

İlk Otomatik Telefon: 1950 yılında tesis edilmişti. 1000 abone kapasitesi bulunuyordu.

İlk Tren Seferi: Mersin'den Adana'ya ilk tren seferi 2 Ağustos 1886 günü yapılmıştır.

Mersinde Kurulan İlk Yabancı Banka: Baque Français Des Pays D'Orient isimli Banka olup, Cumhuriyetten önce Mersin'den ayrılmıştır.

İlk Devlet Bankası: 25.8.1935 tarihinde kurulan Ziraat Bankası'dır.

İlk Özel Banka: 06.03.1929 tarihinde kurulmuş olan "Mersin Ticaret Bankası'dır"

İlk Hal Binası: Mersin'in İlk Hal binası İtalyan'lar tarafından inşa edilen şimdiki kasapların bulunduğu binadır.

İlk Fabrika: GOLD isimli bir İngiliz tarafından kurulmuş 1863 yılında pamuk kozası (Çırçır) işleyen fabrikadır.

İlk Fabrika (Nebati Yağ): İngiliz Wittal Şirketinin 1900 yılında kurduğu "MERSİNA OİL" Yağ Fabrikası'dır.

İlk Narenciye Bahçesi (Mandalina): Mavromati isimli zengin Rum tarafından Osmaniye Mahallesi'nde teşkil edilmiştir. Fidanları Sakız ve Rodos Adası'ndan getirilmiştir.

Portakal: Andon Lakerdapulos isimli Rum tarafından 200 fidanlık olarak kurulan bahçedir.

Yafa - Şammuti – Portakalı: Hanna Budros tarafından şimdiki mezarlığın güneyinde tesis edilmiştir. Tohumu Yafadan getirilmiştir.