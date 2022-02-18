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Mersin'i Suriyelilere veren Baykan'a tepki yağdı

99 yıl önce Fransız işgalcilere Toros dağlarını dar eden Mersinli yörükler ve Kuvvayi Milliye birlikleri boşuna mı mücadele etti. Adının önünde Prof. ünvanı taşıyan Erdal Baykan, Mersin'i Suriye'nin Halep şehrine Nahiye olarak verdi.

18 Şubat 2022 Cuma 18:08
Mersin'i Suriyelilere veren Baykan'a tepki yağdı

Mersin'i Suriyelilere veren Baykan'a tepki yağdı

99 yıl önce Fransız işgalcilere Toros dağlarını dar eden Mersinli yörükler ve Kuvâ-yi Milliye birlikleri boşuna mı mücadele etti. Adının önünde Prof. ünvanı taşıyan Erdal Baykan, Mersin'i Suriye'nin Halep şehrine Nahiye olarak verdi 

Geçtiğimiz Ocak ayının ilk haftasında Fransız işgalinden kurtuluşun 99'ncu yılını kutlayan Mersinliler, şehrinizi Prof. Dr. Erdal Baykan, Halep'in nahiyesi ilan etti. Baykan'ın sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

MERSİN'İ SURİYELİLERE VERENLER

Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Mersin’de Suriyeli öğrenciler için düzenlenen hafızlık icazet törenine ilişkin sosyal medya paylaşımında; “Halep’in, Şam’ın yurdumuz olduğunu, Mersinimizin Halep’in nahiyesi, misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik” dedi.

MERSİN'İ FRANSIZ İŞGALİNDEN KURTARANLAR

Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Suriyeli öğrencilerin Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı.

Baykan, sosyal medya hesabından törene ilişkin şu paylaşımı yaptı:

“Suriyeli kardeşlerimizin Hafızlık İcazet Törenine katıldık. Halep’in Şam’ın yurdumuz olduğunu, Mersinimizin Halep’in Nahiyesi olduğunu, bugün burada misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik. Gün olur harman olur. Her şey aslına döner. Bütün kardeşler bir olur, birlik olur. Hamdolsun gönül coğrafyamız uçsuz bucaksız!”


AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Bölüm Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevleri yürüten Erdal Baykan, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri için üniversitedeki görevinden istifa etmişti. Erdal Baykan, AKP Adana milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.

Baykan, 2019 yılında ise Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne dekan olarak atanmıştı.
 

Son Güncelleme: 18.02.2022 18:13
Anahtar Kelimeler:
MersinSuriyeHalep
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