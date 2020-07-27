Mersin Mut'ta asker taşıyan otobüs kaza yaptı, 5 şehidimiz var
Türkiye güne Mersin'den gelen acı haberle girdi. Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. Kazada 5 asker şehit olurken otobüs şoförü de hayatını kaybetti. 10 asker de yaralandı. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 asker şehit oldu, otobüs şoförü yaşamını yitirdi, 10 asker de yaralandı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."