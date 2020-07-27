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Mersin Mut'ta asker taşıyan otobüs kaza yaptı, 5 şehidimiz var 

Kıbrıs'a giden askerleri taşıyan otobüs Mut Yapıntı mahallesi yakınlarında devrildi. İlk bilgilere göre 5 askerimiz şehit hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:17
Mersin Mut'ta asker taşıyan otobüs kaza yaptı, 5 şehidimiz var 


Mersin Mut'ta asker taşıyan otobüs kaza yaptı, 5 şehidimiz var 

Türkiye güne Mersin'den gelen acı haberle girdi. Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. Kazada 5 asker şehit olurken otobüs şoförü de hayatını kaybetti. 10 asker de yaralandı. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 asker şehit oldu, otobüs şoförü yaşamını yitirdi, 10 asker de yaralandı.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 30'dan fazla asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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MersinMutYapıntıKazaŞehitler
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