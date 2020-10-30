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Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Türk siyasetinde bir döneme damgasını vuran eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Merhum siyasetçi Mesut Yılmaz 1991 - 99 yılları arasında 3 kez başbakanlık koltuğuna oturmuştu

30 Ekim 2020 Cuma 09:43
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti 



Türk siyaset hayatına Anavatan Partisi'nde başlayan, ANAP hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yapan ANAP Kurucuları arasında yer alan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Mesut Yılmaz, bir süre önce oğlunun intiharıyla ağır bir travma geçirmişti. 

1983 yılında genç yaşta politikaya atılan Mesut Yılmaz, ilk Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı olarak ve hükümet sözcüsü olarak görev almıştı. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı görevi üstlenen Mesut Yılmaz, çok sayıda opera ve tiyatro binasının onarımına ve inşaasına önem verdi.  Mesut Yılmaz, özellikle dış politikada, Yugoslavya'nın bölünebileceği uyarısında bulunan ilk politikacı olarak tarihe geçti. 1990 yılında Başbakanlık koltuğuna oturan Mesut Yılmaz'ın bu görevi kısa sürdü.

Türkiye'nin turizm potansiyelini ilk kez uluslararası tanıtımına büyük önem veren ve sektörün yıllık 1 milyar dolarlık yıllık gelirini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen ilk planlama Mesut Yılmaz'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde uygulamaya konuldu.

Bir döneme damgasını vuran, döneminin Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller ve Süleyman Demirel ile girdiği polemiklerle hafızalarda derin izler bırakan Mesut Yılmaz 73 yaşındaydı,

Ahmet Mesut Yılmaz, Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmiştir. 

Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 30.10.2020 09:58
Anahtar Kelimeler:
Mesut Yılmaz
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