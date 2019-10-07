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Mete Yarar'dan Suriye Harekatı yorumu | Girilemez denen yerlere girdik

Türkiye, Suriye'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor. Sınırda askeri birliklerin bekleyişi sürüyor. ABD'nin bu ülkenin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki üslerini boşalttığı bilgileri geliyor.

Mete Yarar'dan Suriye Harekatı yorumu | Girilemez denen yerlere girdik

Türkiye, Suriye'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor. Sınırda askeri birliklerin bekleyişi sürüyor. ABD'nin bu ülkenin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki üslerini boşalttığı bilgileri geliyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:59
Mete Yarar'dan Suriye Harekatı yorumu | Girilemez denen yerlere girdik

Mete Yarar'dan Suriye Harekatı yorumu | Girilemez denen yerlere girdik


TSK, terör örgütlerini Suriye'nin Türkiye sınır bölgesinden söküp atmak için bölgede yaptığı yığınağın ciddiyetini gören ABD birlikleri apar topar çekilirken, son gelişmeleri değerlendiren güvenlik uzmanı Mete Yarar, Amerika'ya geri adım attırmanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Türk Ordusu, Suriye'nin Türkiye sınır hattı boyuca 30 KM derinliğinde geniş çaplı bir harekata hazırlanırken, son gelişmeleri değerlendiren Güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan önemli tesbitler geldi. Mete Yarar, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı operasyon hakkında "Türkiye'nin olayı buraya getirmesi politik ve askeri anlamda başarıdır. 'Hiç girilmeyecek' denilen yerde ABD'ye geri adım attırabiliyorsanız, bunu küçümsememek gerekiyor" dedi.


Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Habertürk TV'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Zirvesi'nde Suriye haritasıyla operasyonun çerçevesini çizdiğini belirten Yarar, "Haritayı Cumhurbaşkanı koydu. BM'deki o harita Türkiye'nin deklare ettiği o harita. Türkiye'nin birinci aşaması Sayın Cumhurbaşkanı'nın deklare ettiği harita. Harekat 32 km'da kalacak demek doğru yaklaşım olmaz. Konuşulan yer Türkiye'nin güvenli bölge oluşturması bakımından tehdit oluşturur" dedi. 

"Tel Rifat bölgesinde oluşan ada Türkiye'yi rahatsız ediyor" diyen Yarar, "Türkiye bir ada oluşmasına izin vermeyecektir. 17 bin kişilik Suriye Milli ordusu diyebileceğimiz grup nereden geçecek? Ya Türkiye'ye girecek, ya da Fırat'ın doğusunda Cerablus bölgesinde bir köprü üzerinden geçecek. O arazi Münbiç'le bir bütün. O bölgede ne yaşanacağını göreceğiz" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın Türkiye'nin başarısı olduğuna dikkat çeken Mete Yarar, "Türkiye'nin olayı buraya getirmesi politik ve askeri anlamda başarıdır. 'Hiç girilmeyecek' denilen yerde ABD'ye geri adım attırabiliyorsanız, bunu küçümsememek gerekiyor. Diplomatik anlamda uzun süreden beri muhataplarıyla ikna çalışmaları sürdürüyor. Niçin ve nedenini anlatmaya çalışıyorlar. Bir senedir askeri yığınağın nedeni bugündür" ifadelerini kullandı. 

Mete Yarar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki durum ABD'nin SDG'yi ne kadar kontrol edeceği ile ilgili. SDG'nin Türkiye saldırmasına izin verecek mi vermeyecek mi? Onlar SDG, PKK değil diyorlar. PKK değilse Türkiye'ye saldırmaması gerekiyor. Bölge halkının Afrin'de olduğu gibi PKK'ya ne kadar sıcak baktığının işaretlerini göreceğiz. Şehirleri aynı barikatlar döneminde olduğu gibi savaş alanına çevirmek isteyecekler mi istemeyecekler mi? Bunlar harekatın zor mu kolay mı olacağının göstergesi."


 

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Son Güncelleme: 08.10.2019 00:19
Anahtar Kelimeler:
Mete YararGüvenlik Uzmanı Mete Yarar
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