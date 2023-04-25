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Meteor nereye düştü | Çok sayıda şehirde gürüldü

Türkiye'de dün gece heyecan yaratan meteor geçişi bazı büyük şehirlerde kısa süreli panik oldu. İstanbul'da kameralara yansıyan görüntülerin benzeri Bursa, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de de gözlendi.

25 Nisan 2023 Salı 20:54
Meteor nereye düştü | Çok sayıda şehirde gürüldü

Meteor nereye düştü | Çok sayıda şehirde gürüldü

Türkiye'nin batı bölgelerinde yoğun olarak gözlemlenen meteor geçişi heyecana neden oldu. Gece çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenen meteor geçişi sonrası patlama duyduğunu iddia edenler de oldu.

İSTANBUL'DAN GEÇTİ

İstanbul semalarında dün akşam meteor düştüğü gözlemlendi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, meteor ile birlikte patlama sesi duyulduğunu iddia etti. Meteor düşüşü farklı illerde de görüldü.

İstanbul ve çevre illerde dün akşam saatlerinde meteor düşüşü gözlemlendi.


Hava olaylarıyla ilgili olarak paylaşımlarda bulunan Hava Forum sitesinin Twitter hesabında paylaşılan videoda meteorun düştüğü gözlemlendi.

Farklı illerden paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları meteorun düşüşü sırasında patlama sesine benzer bir ses duyulduğunu aktardı.

UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul'a meteor düştüğü iddiası sosyal medyanın gündemine otururken, Türkiye'nin konu ile ilgili kurumundan açıklama geldi. İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de görüntülendiği söylenen meteorun gerçekliği ve ayrıntıları merak ediliyor. Son olarak Türkiye Uzay Ajansı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki İstanbul'a meteor mu düştü? Görülen yeşil ışık meteor muydu? İşte merak edilenler...

GÖKTAŞI NEREYE DÜŞTÜ?

Sosyal medyada bazı vatandaşlar göktaşı gördükleri iddiasıyla paylaşımlarına devam ediyor. Pek çok görüntü paylaşılırken, düştüğü söylenen parçanın yeşil renkte olduğu görüldü. Kimi vatandaşlar olaya tanıklık ettiğini anlatırken, kimisi ise görüntülerin montaj olduğunu ve daha önce Hindistan'da çekilen bir göktaşına ait olduğunu söyledi.

Son olarak Türkiye Uzay Ajansı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini sosyal medyadan duyurdu. Ajansın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir" denildi.

METEOR NEDİR?

Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere girmiş olan göktaşlarına ise meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.

METEOR DÜŞMESİ NEDEN OLUR?

Uzaydaki objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlamaktadır. Bununla beraber meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinmektedir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bırakmış olduğu etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

Ayrıca jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Fakat bu taşların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşmektedir.

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